Svetový pohár v biatlone pokračuje prvým podujatím sezóny vo fínskom stredisku Kontiolahti
V piatok 27. novembra sú od 16.15 h na programe individuálne vytrvalostné preteky žien na 15 km.
Slovenský tím je v prechodnom období. S kariérou sa rozlúčila Paulína Bátovská Fialková, ktorá bola dlhé roky jej najvýraznejšou tvárou.
Na štart sa podstaví štvorica pretekárok: Ema Kapustová, Mária Remeňová, Zuzana Remeňová a Michaela Straková.
Prvou Slovenkou na trati bude Kapustová, ktorá má štartové číslo 25 a vyrazí o 16.27 h. Líderka slovenského tímu tak odštartuje v prvej skupine pretekárok.
Zhruba o 22 minút neskôr, o 16.49 h, vybehne s číslom 68 Mária Remeňová. Zuzana Remeňová nastúpi so štartovým číslom 80 o 16.55 h.
Ako posledná zo Sloveniek vyštartuje 19-ročná Michaela Straková, ktorú čaká debut vo Svetovom pohári. Na kvalifikačné body Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) zatiaľ nemá dostatočný počet, a preto bude bežať s číslom 102 o 17.06 h.
Straková vstupuje medzi seniorky po úspešnej sezóne na mládežníckej úrovni. Na MS a juniorov 2026 sa stala prvou Slovenkou v histórii, ktorá na nich získala zlato. Triumfovala v kategórii kadetiek vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR a Eurosport, ako aj streamovacia platforma HBO Max. Textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre vytrvalostné preteky žien v Kontiolahti
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
25
Ema Kapustová
16:27:30 h
68
Mária Remeňová
16:49:00 h
80
Zuzana Remeňová
16:55:00 h
102
Michaela Straková
17:06:00 h