Prezidentka Nórskej futbalovej federácie (NFF) Lise Klavenessová pripustila, že zdolať Gianniho Infantina v marcových voľbách o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) bude náročné.
Súčasný šéf organizácie má podľa nej výraznú podporu, výsledok hlasovania však naďalej považuje za otvorený.
Klavenessová je kritičkou švajčiarskeho funkcionára už od majstrovstiev sveta v roku 2022 v Katare.
„Bude to ťažké. V takom nestabilnom politickom svete nemôžete presne vedieť, čo sa stane.
Z mnohých dôvodov tak napokon môže uspieť iný kandidát ako Infantino. Ako sa však teraz zdá, má veľkú podporu,“ citovala Nórku agentúra AFP.
Infantino má podporu Konfederácie afrického futbalu (CAF) aj Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL), ale Klavenessová pripomenula, že vo voľbách rozhodujú jednotlivé národné zväzy v tajnom hlasovaní.
Verejná podpora kontinentálnych konfederácií preto podľa nej výsledok nezaručuje. „Preto je to stále v hre,“ zdôraznila.
Európska futbalová únia (UEFA) podporila kandidatúru predsedu Francúzskej futbalovej federácie Philippa Dialla, tretím kandidátom je čestný prezident Japonského futbalového zväzu Kózó Tašima.
Infantino pôsobí na čele FIFA od roku 2016. Po letných MS v USA, Kanade a Mexiku čelil veľkej kritike pre neúspešné plány na predaj podielov z podujatí súkromným investorom.