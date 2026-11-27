Vo veku 37 rokov zomrel islandský brankár Ingvar Jónsson, člen tímu, ktorý na Euro 2016 senzačne postúpil do štvrťfinále.
V máji mu diagnostikovali rakovinu a v stredu 25. novembra večer jej podľahol. Jeho úmrtie oznámil Víkingur Reykjavík, úradujúci islandský majster, za ktorý chytal od roku 2020.
Jónsson bol na Euro 2016 náhradným brankárom Islandu a do hry nezasiahol. Islanďania sa vtedy prebojovali do štvrťfinále a cestou vyradili aj Anglicko. V islandskej reprezentácii odohral osem zápasov. Naposledy za ňu nastúpil v roku 2019.
Počas kariéry chytal za Njarðvík, Stjarnan, Start, Sandnes Ulf, Sandefjord a Viborg. S Stjarnanom získal v roku 2014 ocenenie Hráč roka podľa hráčov ligy. Celkovo vyhral päť titulov v islandskej lige. Od roku 2020 pôsobil vo Víkingure.
Na ihrisko naposledy nastúpil v máji tohto roka. Pre zdravotný stav už nemohol sledovať zápasy klubu z tribúny, no pridal sa k spoluhráčom pri oslavách titulu. V októbri s nimi prevzal pohár pre majstra ligy, hoci sa nemohol zapojiť do hry.