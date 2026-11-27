Bývalý kapitán argentínskej reprezentácie Lionel Messi si zahrá budúci mesiac na rozlúčke svojho niekdajšieho reprezentačného kolegu Carlosa Téveza, ktorý ukončil futbalovú kariéru v roku 2022.
Oznámili to organizátori zápasu, ktorý sa uskutoční aj za účasti ďalších hviezd 20. decembra v Buenos Aires.
42-ročný Tévez, prezývaný "Apač", hral počas kariéry v Európe za West Ham, Manchester United aj City a Juventus.
Vlani bývalý ofenzívny hráč uviedol, že by rád na svojej oficiálnej rozlúčke privítal ako Messiho, tak svojho niekdajšieho spoluhráča z United Ronalda.
"Bude ozajstná pocta privítať na Apačovom poslednom tanci najlepšieho hráča sveta," uviedli na instagrame organizátori Tévezovho zápasu k Messiho účasti.
Stretnutie sa bude hrať na štadióne La Bombonera Bocy Juniors, v ktorej drese Tévez začal aj zakončil kariéru.
Ďalšími potvrdenými účastníkmi rozlúčky olympijského víťaza z Atén 2004 sú Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon či Martín Palermo.