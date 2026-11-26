Nemecká futbalová reprezentantka Laura Freigangová vynechá budúcoročné majstrovstvá sveta žien v Brazílii. Dôvodom je zákaz činnosti za vynechanie dopingových kontrol. Vo štvrtok o tom informoval Nemecký futbalový zväz (DFB).
Freigangovej suspendácia trvá do 7. októbra 2027. Na tomto treste sa dohodla s DFB, Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) a Nemeckou národnou antidopingovou agentúrou (NADA).
Dvadsaťosemročná futbalistka bola obvinená z toho, že sa pri troch príležitostiach v období od marca 2025 do februára 2026 nenachádzala na mieste, ktoré uviedla ako miesto svojho pobytu pre účely dopingovej kontroly.
V júni kapitánka Eintrachtu Frankfurt podľa agentúry DPA vysvetlila, že zmeškané kontroly „neboli zámerne vynechanými stretnutiami, ale išlo o nezrovnalosti alebo nedorozumenia v rozsiahlych údajoch, ktoré je potrebné denne aktualizovať a ktoré musia hráčky národného tímu aktualizovať v systéme každý deň, dokonca každú hodinu“.
Freigangová odohrala za nemeckú reprezentáciu 45 zápasov a strelila 17 gólov. V uplynulom období však nepatrila medzi pravidelné členky základnej zostavy.