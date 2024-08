Pokračuje v skvelom vstupe do sezóny. Hollý druhým gólom zariadil triumf Jablonca

Česká liga - 4. kolo:

Dukla Praha - FK Jablonec 0:2 (0:1)

Góly: 45.+1 HOLLÝ, 89. Kanakimana

/M. Hruška odchytal celý zápas, F. Lichý hral do 61. minúty - D. Hollý hral do 78. minúty + gól, S. Nebyla hral do 85. minúty/