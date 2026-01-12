Smetana oficiálne skončil v Ružomberku. Nahradiť by ho mal známy krajan

Ondřej Smetana
Sportnet, TASR|12. jan 2026 o 17:56
Pod Čebrať by mal zamieriť tréner, ktorý dočasne viedol českú reprezentáciu.

Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok sa v pondelok dohodol s hlavným trénerom A-mužstva Ondřejom Smetanom na ukončení spolupráce.

Štyridsaťtriročný český kouč skončil pod Čebraťom napriek tomu, že s mužstvom začal zimnú prípravu.

Ružomberok by mal podľa informácii Sportnetu prevziať bývalý dočasný tréner českej reprezentácie Jaroslav Köstl. Za sebou má aj pôsobenie v Slavii Praha po boku Jindřicha Trpišovského.

Smetana prišiel do Ružomberka prvýkrát 24. októbra 2023 a mužstvo viedol do 13. novembra 2024, keď sa stal trénerom 1. FC Slovácko.

V českom tíme predčasne skončil 31. marca 2025 a k jeho druhému vstupu do ružomberského klubu došlo 6. apríla 2025.

V sezóne 2023/2024 Smetana triumfoval s Liptákmi v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe a o rok neskôr bol s nimi opäť vo finále.

Pred štyrmi jarnými kolami základnej časti Niké Ligy je Ružomberok v tabuľke siedmy s 20-bodovým ziskom, na šiestu Podbrezovú stráca štyri body.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

