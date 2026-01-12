Smetana oficiálne skončil v Ružomberku. Nahradiť by ho mal známy krajan

Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok sa v pondelok dohodol s hlavným trénerom A-mužstva Ondřejom Smetanom na ukončení spolupráce.
Štyridsaťtriročný český kouč skončil pod Čebraťom napriek tomu, že s mužstvom začal zimnú prípravu.
Ružomberok by mal podľa informácii Sportnetu prevziať bývalý dočasný tréner českej reprezentácie Jaroslav Köstl. Za sebou má aj pôsobenie v Slavii Praha po boku Jindřicha Trpišovského.
Smetana prišiel do Ružomberka prvýkrát 24. októbra 2023 a mužstvo viedol do 13. novembra 2024, keď sa stal trénerom 1. FC Slovácko.
V českom tíme predčasne skončil 31. marca 2025 a k jeho druhému vstupu do ružomberského klubu došlo 6. apríla 2025.
V sezóne 2023/2024 Smetana triumfoval s Liptákmi v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe a o rok neskôr bol s nimi opäť vo finále.
Pred štyrmi jarnými kolami základnej časti Niké Ligy je Ružomberok v tabuľke siedmy s 20-bodovým ziskom, na šiestu Podbrezovú stráca štyri body.