Ružomberok má s Trnavou priaznivú bilanciu. Vôbec to neriešime, hovorí Smetana

Ružomberčania sú uprostred zaujímavej sitácie - v lige bojujú o záchranu, no v dunajskostredskej MOL Aréne môžu vo štvrtok získať tretí Slovenský pohár vo svojej histórii (2006, 2024). Ten by im zaistil miestenku v prvom predkole Európskej ligy.

Jeho tím čaká repríza vlaňajšieho boja o Slovenský pohár proti Trnave a primát bude chcieť znova obhájiť. Staronový tréner Smetana vlani priviedol tím vďaka zisku pohára do 4. predkola Konferenčnej ligy, svoj druhý stint s „ružou“ začal tento mesiac.

Pod Smetanom odohrali od 8. apríla štyri duely v ktorých prehrali len raz a naposledy boli v akcii v sobotu. Na domácom Štadióne pod Čebraťom zdolali najlepší tím skupiny o udržanie, a to Michalovce.

„Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas, najmä po tej predchádzajúcej prehre. Nemyslím si, že sme mali smolu - tvrdo sme pracovali a napokon inkasovali v poslednej minúte. Myslím si, že bod by sme si za priebeh zápasu zaslúžili. Tento posledný duel mal však pre nás obrovský význam a som presvedčený, že sme k nemu pristúpili presne tak, ako sme mali.

Začiatok stretnutia nám vyšiel podľa predstáv, dostali sme sa do vedenia, čo bolo kľúčové. Pre mňa ako trénera, a verím, že aj pre hráčov, to musí byť povzbudenie do ďalších zápasov. Práve takýto prístup, nastavenie a výkon sú tou správnou cestou. Môžu nás posunúť alebo doviesť k vytúženému cieľu,“ povedal Smetana pre TASR.