Sledoval priame kopy Ronalda, skóroval ako on. Myslí ešte Tupta na Serie A?

Aktuálne je hráčom českého Liberca, kde strieľa dôležité góly. Tri jeho presné zásahy zabezpečili mužstvu deväť bodov. „Mám predstavu o tom, čo by som rád dosiahol, ale nechám si to pre seba,“ tvrdí.

V čase, keď som bol menší, som sledoval, ako to zahráva. Časom som si našiel svoj kop, ktorý trénujem. Z priamych kopov sa mi predtým podarilo presadiť sa aj v reprezentácii do 21 rokov alebo vo Švajčiarsku. Ich realizáciu považujem za svoju silnú stránku.

Okrem pozície na hrote útoku i tesne pod ním nastupujete momentálne najmä na krídle. Cítite sa už na tomto poste doma?

Nemôžem to tak úplne povedať. Z týchto troch pozícii je krídlo posledná, na ktorej by som chcel hrávať. Radšej by som nastupoval ako podhrotový alebo hrotový útočník, ale to sú veci, o ktorých rozhoduje tréner. Uvidíme, ako to bude v ďalších zápasoch.

Vaša zápasová minutáž je zatiaľ skromnejšia, na konte máte aj štarty za B-tím. Ako ste spokojný so svojou vyťaženosťou?

Podpísalo sa pod to aj moje zranenie. V lete som bol prakticky dva mesiace bez zápasu. Po tom, čo som doň naskočil, som zacítil lýtkový sval a takmer na dva týždne sa ocitol mimo.

Určite chcem hrať viac. Verím, že góly mi pomôžu k tomu, aby som častejšie nastupoval v základe a na konto mi pribúdali ďalšie presné zásahy i asistencie.