Neobľúbený súper a dlhé cestovanie. Slováci spoznali súperov v Lige národov

Slovenská futbalová reprezentácia sa v 3. skupine C-divízie Ligy národov 2026/2027 stretne s Kazachstanom, Faerskými Ostrovmi a Moldavskom.
Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Bruseli, v ktorom figurovala v druhom výkonnostnom koši svojej divízie spolu s Fínskom, Bulharskom a Arménskom. Na týchto súperov v štvorčlennej skupine tak s určitosťou nemohla naraziť.
V predošlých štyroch ročníkoch Ligy národov sa predstavilo Slovensko po dvakrát v B-divízii i C-divízii. V uplynulej edícii (ročník 2024/2025) obsadilo 3. miesto v skupine C1 za Švédskom a v play off o postup nestačilo na Slovincov.
Obhajcovia trofeje z Portugalska, ktorí vyhrali súťaž hneď dvakrát, budú hrať vo 4. skupine najsilnejšej A-divízie s Dánskom, Nórskom a Walesom. Finalista uplynulej edície Španielsko si v silnej 3. skupine zmeria sily s Chorvátskom, Anglickom a Českom.
Oba tímy figurovali v prvom koši elitnej divízie. Kvalitou je nabitá aj prvá skupine „áčka“, kde si medzi sebou zmerajú sily až traja giganti - Francúzsko, Taliansko a Belgicko, ktorých doplnilo Turecko.
Nový ročník LN odštartuje zápasmi prvého kola 24.-26. septembra tohto roka, 2. kolo sa uskutoční 27.-29. septembra a tento asociačný termín bude trvať až do októbra. V jeho priebehu prebehne aj tretie (30.9.-3.10.) a štvrté kolo (4.10.-6.10.).
Záverečné dve série duelov sú na programe od 12. do 17. novembra. Víťazi skupín si zabezpečia priamy postup, tímy na posledných miestach zostúpia o divíziu nižšie. V play off sa po odohratí zápasov skupinovej fázy stretnú tímy na druhých miestach B-divízie v dvojzápase s mužstvami na tretích priečkach A-divízie.
Víťazi A-divízie postúpia na finálový turnaj vo formáte Final Four, ktorý sa uskutoční od 9. do 13. júna 2027.
V play off na seba narazia tímy na tretích miestach "béčka" a na druhých miestach "céčka". Dva tímy spomedzi najhorších tímov zo štvrtých miest v C-divízii zostúpia o divíziu nižšie, naopak, dva najlepšie tímy z D-divízie sa presunú o divíziu vyššie.
Zvyšné dva tímy zo štvrtých miest C-divízie sa stretnú v play off s dvojicou tímov z druhých miest z "déčka" (D-divízia má 6 tímov rozdelených do dvoch trojčlenných skupín).
Reakcie na žreb
Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu: „Nie som úplne spokojný, sú tam dva tímy, ktoré som si neželal, a síce Kazachstan a Faerské ostrovy. Nie však pre športovú výkonnosť, ale vzdialenosť. Bude to veľmi náročné, ale dúfam, že to zvládneme. Túto edíciu Ligy národov budeme chcieť poskytnúť trénerom priestor, aby mohli dať príležitosť novým hráčom, aby sme sa pripravili na nasledujúcu kvalifikáciu.“
Marek Hamšík, asistent trénera slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu: „Ja som spokojný, sú tam dvaja súperi, ktorých som chcel, Kazachstan a Moldavsko. Myslím si, že sú hrateľní. Keďže však máme v skupine aj Faerské ostrovy, bude veľa cestovania. Sme favoritom skupiny a cieľom by mal byť určite postup do B-divízie."
Žreb skupín Ligy národov 2026/2027
A-divízia
A1: Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Turecko
A2: Nemecko, Holandsko, Srbsko, Grécko
A3: Španielsko, Chorvátsko, Anglicko, Česko
A4: Portugalsko, Dánsko, Nórsko, Wales
B-divízia
B1: Škótsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko
B2: Maďarsko, Ukrajina, Gruzínsko, Severné Írsko
B3: Izrael, Rakúsko, Írsko, Kosovo
B4: Poľsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Švédsko
C-divízia
C1: Albánsko, Fínsko, Bielorusko, San Maríno
C2: Čierna Hora, Arménsko, Cyprus, Lotyšsko/Gibraltár
C3: Kazachstan, Slovensko, Faerské ostrovy, Moldavsko
C4: Island, Bulharsko, Estónsko, Luxembursko/Malta
D-divízia
D1: Gibraltár/Lotyšsko, Malta/Luxembursko, Andorra
D2: Litva, Azerbajdžan, Lichtenštajnsko
Vizitky súperov SR
Kazachstan:
riadiaci orgán: Futbalová federácia Kazachstanu (KFF)
tréner: Talgat Bajsufinov (dočasný)
kapitán: Nuraly Alip
najviac reprezentačných zápasov: Samat Smakov (76)
najviac reprezentačných gólov: Bachtijar Zajnutdinov (15)
rebríček FIFA (k 19. januáru 2026): 114. miesto
bilancia vzájomných zápasov z pohľadu SR: 2 zápasy (2 prehry, skóre 1:3)
Faerské ostrovy:
riadiaci orgán: Futbalový zväz Faerských ostrovov (FSF)
tréner: Eydun Klakstein
kapitán: Hallur Hansson
najviac reprezentačných zápasov: Joan Simun Edmundsson (100)
najviac reprezentačných gólov: Rogvi Jacobsen, Klaemint Olsen (obaja po 10)
rebríček FIFA (k 19. januáru 2026): 125. miesto
bilancia vzájomných zápasov z pohľadu SR: 2 zápasy (2 výhry, skóre 5:1)
Moldavsko:
riadiaci orgán: Moldavská futbalová federácia (FMF)
tréner: Lilian Popescu
kapitán: Vadim Rata
najviac reprezentačných zápasov: Alexandru Epureanu (100)
najviac reprezentačných gólov: Ion Nicolaescu (18)
rebríček FIFA (k 19. januáru 2026): 158. miesto
bilancia vzájomných zápasov z pohľadu SR: 3 zápasy (2 výhry, 1 prehra, skóre 5:5)
Hracie termíny:
1. kolo: 24.-26. septembra 2026
2. kolo: 27.-29. septembra 2026
3. kolo: 30. septembra-3. októbra 2026
4. kolo: 4.-6. októbra 2026
5. kolo: 12.-14. novembra 2026
6. kolo: 15.-17. novembra 2026
štvrťfinále A-divízie a play off B-C divízie - 1. zápasy: 25.-27. marca 2027
štvrťfinále A-divízie a play off B-C divízie - odvety: 28.-30. marca 2027
finálový turnaj: 9.-13. júna 2027
play off D-divízie - 1. zápasy: 23.-25. marca 2028
play off D-divízie - odvety: 26.-28. marca 2028