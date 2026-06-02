Belgičania úspešne ladia formu na svetový šampionát. Skúsený útočník dosiahol jubilejný gól

Futbalisti Belgicka v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta zvíťazili v Chorvátsku 2:0.
V prvom polčase otvoril skóre Youri Tielemans a v nadstavenom čase pridal poistku kanonier Romelu Lukaku.
Najlepší strelec národného tímu sa po dlhodobých zdravotných problémoch vrátil do reprezentácie po ročnej absencii a svoj rekord vylepšil o 90. gól.
Bronzový tím zo šampionátu v roku 2022 prehral druhý prípravný zápas za sebou, v apríli Chorváti podľahli Brazílii 1:3.
Belgicko je už 12 zápasov bez prehry, pod trénerom Garciom nezvládlo iba jeho úvodný duel vo funkcii proti Ukrajine.
Maroko neprehralo dokonca už v 28 zápasoch za sebou. Tím, ktorý na posledných majstrovstvách sveta v Katare obsadilo štvrté miesto, v utorok potvrdil úlohu veľkého favorita a v Rabate zdolal Madagaskar 4:0.
V prvom polčase sa dvakrát presadil Sajbárí, v 78. minúte premenil pokutový kop Rahímí. Hostia dohrávali zvyšok zápasu bez vylúčeného Raheriniainu a v závere uzavrel skóre Kaab.
V ďalšom prípravnom dueli Gruzínsko remizovalo v Tbilisi s Rumunskom 1:1.
Prípravné zápasy
Chorvátsko - Belgicko 0:2 (0:1)
Góly: 38. Tielemans, 90.+6 Lukaku
Gruzínsko - Rumunsko 1:1 (0:0)
Góly: 46. Kvilitaja - 55. Munteanu
Maroko - Madagaskar 4:0 (2:0)
Góly: 4. a 25. Saibari, 78. Rahimi (z 11 m), 87. El Kaabi, ČK: 79. Raheriniaina (Madagaskar)