Belgičania úspešne ladia formu na svetový šampionát. Skúsený útočník dosiahol jubilejný gól

Belgičan Romelu Lukaku v prípravnom zápase proti Chorvátsku.
Belgičan Romelu Lukaku v prípravnom zápase proti Chorvátsku. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|2. jún 2026 o 20:21
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Belgicko je už 12 zápasov bez prehry.

Futbalisti Belgicka v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta zvíťazili v Chorvátsku 2:0.

V prvom polčase otvoril skóre Youri Tielemans a v nadstavenom čase pridal poistku kanonier Romelu Lukaku.

Najlepší strelec národného tímu sa po dlhodobých zdravotných problémoch vrátil do reprezentácie po ročnej absencii a svoj rekord vylepšil o 90. gól.

Bronzový tím zo šampionátu v roku 2022 prehral druhý prípravný zápas za sebou, v apríli Chorváti podľahli Brazílii 1:3.

Belgicko je už 12 zápasov bez prehry, pod trénerom Garciom nezvládlo iba jeho úvodný duel vo funkcii proti Ukrajine.

Maroko neprehralo dokonca už v 28 zápasoch za sebou. Tím, ktorý na posledných majstrovstvách sveta v Katare obsadilo štvrté miesto, v utorok potvrdil úlohu veľkého favorita a v Rabate zdolal Madagaskar 4:0.

V prvom polčase sa dvakrát presadil Sajbárí, v 78. minúte premenil pokutový kop Rahímí. Hostia dohrávali zvyšok zápasu bez vylúčeného Raheriniainu a v závere uzavrel skóre Kaab.

V ďalšom prípravnom dueli Gruzínsko remizovalo v Tbilisi s Rumunskom 1:1.

Prípravné zápasy

Chorvátsko - Belgicko 0:2 (0:1)

Góly: 38. Tielemans, 90.+6 Lukaku

Gruzínsko - Rumunsko 1:1 (0:0)

Góly: 46. Kvilitaja - 55. Munteanu

Maroko - Madagaskar 4:0 (2:0)

Góly: 4. a 25. Saibari, 78. Rahimi (z 11 m), 87. El Kaabi, ČK: 79. Raheriniaina (Madagaskar)

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