    Ebola zasiahla organizáciu zápasu. Miestna samospráva ho zakázala pre obavy

    Futbalisti Konžskej demokratickej republiky.
    Futbalisti Konžskej demokratickej republiky. (Zdroj: cafonline.com)
    TASR|2. jún 2026 o 20:51
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    KDR zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola.

    Prípravný zápas pred majstrovstvami sveta medzi futbalistami Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Čile, ktorý sa mal konať v Španielsku, sa neuskutoční pre obavy z eboly.

    Rozhodol o tom starosta mesta La Línea de la Concepcion na juhu Španielska, kde sa mal duel odohrať.

    KDR zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola, ktorá sa rozšírila do troch provincií krajiny a aj do susednej Ugandy.

    „Podpísal som dekrét, ktorý zakazuje usporiadanie zápasu medzi Konžskou demokratickou republikou a Čile 9. júna,“ povedal v utorok podľa AFP Juan Franco.

    Starosta mesta uviedol, že ide o „preventívne opatrenie“ a že sa riadi odporúčaniami zdravotníckej služby regionálnej vlády Andalúzie.

    Program Konga na MS vo futbale 2026

    17.06. 19:00
    | K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Kongo
    Kongo
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | K | Matchday 14
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Kongo
    Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    28.06. 01:30
    | K | Matchday 18
    Kongo
    Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta

    Konžská demokratická republika sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku predstaví v K-skupine spolu s Portugalskom, Uzbekistanom a Kolumbiou.

    Tabuľka: Skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    KongoKongoCOG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    PortugalskoPortugalskoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Konžskej demokratickej republiky.
    Futbalisti Konžskej demokratickej republiky.
    Ebola zasiahla organizáciu zápasu. Miestna samospráva ho zakázala pre obavy
    dnes 20:51
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