Žilina udrela z ničoho nič. Slovan však nezdolala ani na 14. pokus

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to dobrý zápas dvoch technických mužstiev. Oba tímy mali dostatok šancí aj pološancí. Myslím si, že my sme ich mali na strelenie gólu viac. Dali sme však len jeden a dovolili sme Žiline vyrovnať. Ale asi je to zaslúžená remíza, Žilina hrala dobre, na tomto teréne je doma. Mali sme vyťažiť zo šancí viac, som spokojný s kolektívnou hrou."

Peter Černák, tréner Žiliny: "Aj keď sme túžili vyhrať, bod je spravodlivý. Ťažko sme sa dostávali do šancí. Chalanom chcem poďakovať, vyžmýkali sa, boli sme dobrí na lopte. Škoda, že sa to nestretlo s víťazstvom. Treba ale rešpektovať súpera, Slovan má naozaj kvalitné mužstvo, bod je spravodlivý."