Kmotrík pripúšťa koniec Weissa v Slovane: Ak má odísť, tak čím skôr

BRATISLAVA. Vladimír Weiss starší patrí medzi horúcich kandidátov na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý po nevydarenej kvalifikácii MS 2022 možno opustí Štefan Tarkovič.

Skúsený kouč priviedol ŠK Slovan Bratislava na prvé miesto po jesennej časti Fortuna ligy a do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy.

Podľa vlastných slov sa do reprezentácie netlačí, rovnako ako sa predtým netlačil na pozíciu šéfa lavičky v Slovane.



"Človek by si mohol predstaviť všeličo. Jedna otázka je, či by sa to dalo. Národné mužstvo sa neodmieta. Je to pre trénera vždy najväčšia česť a odmena za jeho prácu,” vyhlásil Vladimír Weiss st. v nedeľu po zápase 19. kola Fortuna ligy medzi Žilinou a Slovanom (1:1).