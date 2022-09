V baráži aj s kapitánom. To, čo sa deje vo svete, teraz nebude hrať úlohu, vraví Pokorný

"Pre mňa je to najhorší žreb, aký len mohol byť. Môj otec pochádza z Ukrajiny a postup by som doprial aj jej a to aj pre náročnú situáciu, v akej sa nachádza. Ja som však Slovák a urobím všetko pre to, aby sme ju zdolali a postúpili.

Povaha Ukrajincov je víťazná, som presvedčený, že na ihrisku vydajú zo seba 120 percent. My sa im budeme musieť v tomto vyrovnať a navyše pridať našu futbalovú kvalitu," povedal Suslov pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).

Úlohu jedného z lídrov si pred dôležitým dvojzápasom uvedomuje aj Strelec: