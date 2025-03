ONLINE: Slovensko U21 - Francúzsko U21 dnes, prípravný zápas LIVE (Trnava)

Slovenská reprezentácia do 21 rokov odohrá v marcovom asociačnom termíne dve pripravné stretnutia. V piatok odohrali zápas proti Nemecku a vo vyrovnanom zápase prehrali 0:1. Dnes sa stretnú s hráčmi Francúzska. Dnešný zápas sa tiež odohrá na štadióne Antona Malatinského v Trnave.



Nominácia Slovenska



Brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Tomáš Frühwald (Bohemians Praha 1905), Adam Danko (FK Železiarne Podbrezová)



Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Hugo Pávek (AS Trenčín), Jakub Jakubko (FC Košice), Marek Ujlaky (FC Spartak Trnava), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Sebastian Kóša (Real Zaragoza), Alexander Selecký (MFK Ružomberok), Nicolas Šikula (MFK Dukla Banská Bystrica)



Stredopoliari: Martin Šviderský (UD Almería), Sebastian Nebyla (FK Jablonec), Mario Sauer (MŠK Žilina), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Christián Bačinský (FK Dukla Praha)



Útočníci: Dominik Hollý (FK Jablonec), Adam Gaži (MFK Skalica), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Roman Čerepkai (FC Košice), Adam Griger (FC Hradec Králové), Lukáš Mikulaj (AS Trenčín), Timotej Jambor (MŠK Žilina)