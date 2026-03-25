Mladí Slováci začali druhú fázu kvalifikáciu ME prehrou, nestačili na Turecko

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
Slovensko - Turecko 0:1 (0:1)
Gól: 39. Aslan
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vstúpili do druhej fázy kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie prehrou.
V stredajšom zápase 6. skupiny podľahli v talianskej Cosenze rovesníkom z Turecka 0:1, víťazný gól vsietil v 39. minúte Berkay Aslan z Basaksehiru.
Zverencov trénera Juraja Ančica čaká v sobotu duel proti domácemu Taliansku a skupinové boje uzavrú utorkovým stretnutím s Maďarmi.
Miestenku na šampionát si zaistia víťazi každej zo siedmich štvorčlenných skupín.