Mladí Slováci začali druhú fázu kvalifikáciu ME prehrou, nestačili na Turecko

Slovenskí futbalisti do 19 rokov
TASR|25. mar 2026 o 14:34
ShareTweet0

Inkasovali gól v závere prvého polčasu.

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

Slovensko - Turecko 0:1 (0:1)

Gól: 39. Aslan

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vstúpili do druhej fázy kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie prehrou.

V stredajšom zápase 6. skupiny podľahli v talianskej Cosenze rovesníkom z Turecka 0:1, víťazný gól vsietil v 39. minúte Berkay Aslan z Basaksehiru.

Zverencov trénera Juraja Ančica čaká v sobotu duel proti domácemu Taliansku a skupinové boje uzavrú utorkovým stretnutím s Maďarmi.

Miestenku na šampionát si zaistia víťazi každej zo siedmich štvorčlenných skupín.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Mladí Slováci začali druhú fázu kvalifikáciu ME prehrou, nestačili na Turecko