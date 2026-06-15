Po zápase so Španielskom sa stal globálnou hviezdou. Kapverdský brankár získal milióny fanúšikov

Životný zápas kapverdského brankára Vozinhu proti Španielsku z neho zo dňa na deň urobil globálnu celebritu.
Štyridsaťročný veterán, ktorý pri debute na majstrovstvách sveta vychytal čisté konto a stal sa najstarším brankárom, ktorému sa to podarilo, zažil počas niekoľkých hodín bezprecedentný nárast sledovateľov na sociálnych sieťach.
Vozinha, ktorému sa na konci júna končí zmluva v klube Chaves v druhej portugalskej lige, si v minulosti obliekal dres Trenčína, v ktorom si v sezóne 2023/24 pripísal 13 čistých kont.
Pred úvodným zápasom so Španielskom mal na svojom instagramovom účte len desiatky tisíc sledovateľov.
Počas polčasovej prestávky však brazílska stanica CazéTV vyzvala divákov, aby Kapverďana podporili.
Výsledkom bol masívny nárast a už pol hodinu po zápase Vozinha prekročil hranicu 1,5 milióna sledovateľov, čo je takmer trojnásobok počtu obyvateľov Kapverd.
Na aktuálnom svetovom šampionáte ide už o druhý podobný príbeh spojený s výrazným nárastom sledovateľov na sociálnych sieťach.
Pred zopár dňami sa stal miláčikom internetu novozélandský obranca Tim Payne. Toho argentínsky influencer označil za najmenej známeho hráča turnaja, na čo si Paynea začalo na Instagrame sledovať 5,7 milióna fanúšikov.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.