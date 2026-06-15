    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina H
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy

    Po zápase so Španielskom sa stal globálnou hviezdou. Kapverdský brankár získal milióny fanúšikov

    Brankár Vozinha oslavuje remízu so Španielskom.
    Fotogaléria (26)
    Brankár Vozinha oslavuje remízu so Španielskom. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. jún 2026 o 21:52
    ShareTweet0

    Po zápase prekročil hranicu 1,5 milióna sledovateľov, čo je takmer trojnásobok počtu obyvateľov Kapverd.

    Životný zápas kapverdského brankára Vozinhu proti Španielsku z neho zo dňa na deň urobil globálnu celebritu.

    Štyridsaťročný veterán, ktorý pri debute na majstrovstvách sveta vychytal čisté konto a stal sa najstarším brankárom, ktorému sa to podarilo, zažil počas niekoľkých hodín bezprecedentný nárast sledovateľov na sociálnych sieťach.

    Vozinha, ktorému sa na konci júna končí zmluva v klube Chaves v druhej portugalskej lige, si v minulosti obliekal dres Trenčína, v ktorom si v sezóne 2023/24 pripísal 13 čistých kont.

    Pred úvodným zápasom so Španielskom mal na svojom instagramovom účte len desiatky tisíc sledovateľov.

    Počas polčasovej prestávky však brazílska stanica CazéTV vyzvala divákov, aby Kapverďana podporili.

    Starec za drobné, ex Trenčan žiaril. Najväčšia senzácia MS, španielska katastrofa
    Súvisiaci článok
    Starec za drobné, ex Trenčan žiaril. Najväčšia senzácia MS, španielska katastrofa

    Výsledkom bol masívny nárast a už pol hodinu po zápase Vozinha prekročil hranicu 1,5 milióna sledovateľov, čo je takmer trojnásobok počtu obyvateľov Kapverd.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Španielsko sa zhromažďuje v tímovom kruhu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Španiel Fabian Ruiz prihráva loptu pred kapverdským hráčom Jamiro Monteirom počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Tím Španielska pózuje pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Hráči Kapverd pózujú pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    26 fotografií
    Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy pózujú na tímovej fotografii počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hráči stoja počas štátnej hymny pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy rozohrávajú zápas proti Španielsku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Lamine Yamal kráča pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hlavný tréner Kapverd Bubista dáva pokyny počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy sa zhromažďujú (v tímovom kruhu) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Sidny Lopes Cabral (13) sa zráža so Španielom Ferranom Torresom (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Rodri sleduje loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Kapverdám v Atlante.Španielsky Mikel Oyarzabal (21) hlavičkuje loptu proti kapverdskému Stevenovi Moreirovi (22) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Marc Cucurella (24) preskakuje kapverdského Ryana Mendesa (20) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Pico Lopes, vpredu, a španielsky Aymeric Laporte sa snažia o hlavičku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Španielsky Pedri, hore, a kapverdský Pico Lopes bojujú o loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha reaguje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha, vľavo, zasahuje po strele Španiela Ferrana Torresa (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a predvádza zákrok počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Pedri (22) fauluje hráča Kapverd Kevin Pinu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielov Pau Cubarsí (22) beží za loptou, zatiaľ čo kapverdský Jovane Cabral (7) ho sleduje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.

    Na aktuálnom svetovom šampionáte ide už o druhý podobný príbeh spojený s výrazným nárastom sledovateľov na sociálnych sieťach.

    Pred zopár dňami sa stal miláčikom internetu novozélandský obranca Tim Payne. Toho argentínsky influencer označil za najmenej známeho hráča turnaja, na čo si Paynea začalo na Instagrame sledovať 5,7 milióna fanúšikov.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    2
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    3
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program skupiny H na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Prestávky menia tempo zápasov. Z dvoch polčasov sa stali štyri štvrtiny, kritizuje novinár
    dnes 22:45
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Na obrazovke sa zobrazuje prestávka na hydratáciu pre hráčov kvôli vysokým teplotám.
    Prestávky menia tempo zápasov. Z dvoch polčasov sa stali štyri štvrtiny, kritizuje novinár
    dnes 22:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Po zápase so Španielskom sa stal globálnou hviezdou. Kapverdský brankár získal milióny fanúšikov