Mexičania hovoria o nedostupnom šampionáte. Prezidentka: Malo by to viesť k zamysleniu

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok vyhlásila, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) by sa mala zamyslieť nad vysokými cenami vstupeniek na majstrovstvách sveta vo futbale 2026. Mnohí Mexičania pre vysoké ceny označili šampionát za nedostupný.
Sheinbaumová novinárom povedala, že futbal by mal byť oveľa viac než len biznis. „Futbal musí byť niečo iné. Toto všetko by malo viesť k zamysleniu a to aj v rámci FIFA,“ citovala agentúra AP.
FIFA zatiaľ na jej kritiku nereagovala. Jej prezident Gianni Infantino minulý týždeň obhajoval vysoké ceny vstupeniek ako primerané severoamerickému trhu.
Začiatkom tohto roka sa vstupenky na zápasy v troch hostiteľských krajinách vrátane Mexika začali predávať za ceny od 140 do 8680 dolárov. Zatiaľ čo niektoré ceny klesli, iné prudko vzrástli. Vstupenky na finále stoja 32.970 dolárov.
Hoci mexická prezidentka uznala, že je „v poriadku, aby sa majstrovstvá sveta viedli ako biznis, ale futbal by mal byť aj priestorom na spájanie ľudí, tak ako všetky športy“.