Liptovský Mikuláš stratil dvojgólové vedenie, Gajdoš strelil dva góly

Fortuna liga - skupina o udržanie sa, 7. kolo

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín remizovali v piatkovom zápase 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy doma s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2.

Pre hostí to bol prvý bod z uplynulých troch duelov, no už nič nezmenil na tom, že po sezóne zostúpia do II. ligy.

Trenčín zostal na 9. mieste o dva body pred Skalicou a o tri pred Zlatými Moravcami, jeho súperi odohrajú svoje zápasy 7. kola až v sobotu.

V úvode duelu si vypracovali dve šance domáci futbalisti, ale Polačeka neprekonali.