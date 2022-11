Calzona prvýkrát povolal Suslova: Chcem mu ukázať, čo je vo mne

"Áno, som úplne v poriadku, bol to aj môj zámer. Pred odchodom na zraz som chcel nastúpiť aspoň do jedného zápasu, aby som vedel, či s tým môžem hrať.

Tomáš Suslov sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Bielorusko - Slovensko v Lige národov. (Autor: TASR/AP)

"V prvom rade sa musíme pozerať na seba. Toto stretnutie a aj to proti Čile sú prípravné, budeme ich však chcieť zvládnuť výsledkovo. Ešte dôležitejšie je, aby sme dostali do krvi to, čo tréner od nás očakáva a plnili jeho pokyny."

Hamšík je pre neho inšpiráciou

Zápas proti Čile bude zároveň aj reprezentačná rozlúčka Mareka Hamšíka, ktorý privítal Suslova na jeho prvom zraze v národnom tíme.