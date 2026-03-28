V druhom zápase ani gól. Slovenskí mladíci stratili šancu na postup na ME

Kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov
6. skupina 2. fázy:
Taliansko - Slovensko 3:0 (2:0)
Góly: 37. Mosconi, 45.+1 Liberali, 72. Coletta
ČK: 57. Sala - 41. Lajčiak
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali aj v druhom zápase druhej fázy kvalifikácie ME hráčov tejto vekovej kategórie.
V sobotňajšom zápase 6. skupiny podľahli v talianskej Cosenze domácim 0:3. Predtým nestačili na Turecko (0:1) a už nemajú šancu postúpiť.
Zverenci trénera Juraja Ančica uzavrú skupinové boje utorkovým stretnutím s Maďarmi. Miestenku na šampionát si zaistia víťazi každej zo siedmich štvorčlenných skupín.