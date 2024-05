Vitajte pri sledovaní online prenosu z prvého vystúpenia slovenských mladíkov na Majstrovstvách Európy do 17 rokov, ktoré sa v roku 2024 konajú na Cypre a vyzvú v ňom švédsku reprezentáciu. Naposledy sa slovenská reprezentácia na šampionáte v tejto vekovej kategórii predstavila už pomerne dávno v roku 2013, ale vtedy v domácom prostredí zaznamenala veľký úspech a prebojovala sa až do semifinále, v ktorom ju zastavilo Taliansko. Teraz je už formát turnaja zmenený s rozšíreným počtom účastníkov, keďže na turnaji sa predstaví až 16 reprezentácií v štyroch štvorčlenných skupinách, pričom umiestnenie do druhého miesta zaručuje postup do štvrťfinále. Slovensko bolo vylosované do náročnej skupiny C, kde nás okrem Švédska čakajú aj súboje s Talianskom a Poľskom. V histórii vzájomných zápasov sme v tejto vekovej kategórii Švédov nikdy neporazili a zo šiestich zápasov sme dvakrát prehrali a až štyrikrát remizovali, takže ani dnes nás rozhodne nečaká nič jednoduché, ale ak chcú slovenskí mladíci pomýšľať na postup do štvrťfinále, tak dnes rozhodne potrebujú bodovať.