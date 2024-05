Slovenskí mladíci ubránili nepríjemného súpera, európsky šampionát odštartovali remízou

ME vo futbale do 17 rokov 2024 - skupina C

Slovensko U17 - Švédsko U17 0:0 (0:0) Rozhodoval: Culina (Chorvátsko). ŽK: Turanský, Vlna, Kováčik, Mišiak - Busuladžič, Hilvenius Zostava Slovenska: Zajac - Turanský (78. Mišiak), Daniel, Balog, Okál - Trello (71. Osman), Stručka, Vlna - Lusale (71. Németh), Valko (62. Pira), Kováčik

Ďalší zápas na turnaji odohrajú zverenci trénera Branislava Fodreka v piatok 24. mája o 17.00 SELČ v Achnase, v pondelok 27. mája o 17.00 SELČ ich na rovnakom mieste čakajú mladí Poliaci.

Zo štyroch štvorčlenných skupín postúpia do štvrťfinále prvé dva tímy. Pre tímy na tretích a štvrtých miestach skupín sa šampionát končí.

Samuel Kováčik (vľavo) a Genesis Antwi v zápase Slovensko - Švédsko v skupine C na ME vo futbale do 17 rokov 2024. (Autor: Facebook Slovenský futbalový zväz)

Zápasy finálového turnaja sa hrajú na šiestich štadiónoch (3x Larnaka, Achnas, Limassol, Paralimni). Finále je na programe 5. júna na Alphamega Stadium v Limassole. V skupine D mladí Portugalci zdolali Španielsko 2:1. Skóre síce otvorili Španieli zásluhou Yaneza, ale o obrat sa za osem minút postarali Varela a Mora. Všetky zásahy padli už v prvom polčase.