Ligová sezóna sa skončí rekordom, fanúšikovia Slovana zapĺňajú Tehelné pole

Doterajší divácky rekord bol práve v súboji Slovana v Dunajskej Strede, na zrejme rozhodujúci súboj o titul prišlo do MOL Arény 12 211 divákov.

Predaj vstupeniek na sobotňajší súboj na Tehelnom poli stále prebieha online, cena lístka sa pohybuje od 8 do 20 eur.

"Myslím si, že to bude veľmi ofenzívny zápas a padne veľa gólov. Podbrezová hrá útočným štýlom a my tiež. Verím, že to bude pekný futbal pre divákov," povedal pred duelom obranca belasých Jurij Medveděv.

VIDEO: Slovan pred posledným zápasom sezóny