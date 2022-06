Škrtel ani Kmotrík nedostanú žiadny trest, rozhodla disciplinárka SFZ

Myslíme si, že zdravá futbalová rivalita medzi klubmi je vo futbalovom prostredí nevyhnutná a žiaduca, no v žiadnom prípade by v jej prejavoch nemali absentovať základné pravidlá slušnosti, etiky a rešpektu voči súperovi, najmä pokiaľ ide o osoby, ktoré by mali byť vzorom nielen pre fanúšikov svojich klubov ale aj pre futbalovú mládež," píše sa v komuniké, ktoré zverejnil portál futbalsfz.sk.