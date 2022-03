Žilina nedokázala v Seredi zvíťaziť. Vyrovnala vlastným gólom domácich

Juraj Jarábek, tréner Serede: "Žilina robí s mladými futbalistami najlepšie na Slovensku, to sa dnes potvrdilo. Dnes nás prekvapili svojim rozostavením, ale my sme chceli zahroziť z kontry, čo sa nám aj podarilo. V druhom polčase sme to preskupili, Ljubičiča sme posunuli na šestku a paradoxne sme inkasovali. To sa stáva, po góle sme boli lepší. S bodom je spokojnosť, Žiline treba zložiť poklonu."

Peter Černák, tréner Žiliny: "Prišli sme k súperovi, ktorý má najlepšiu jarnú formu, mali sme problémy v kádri, ale chlapci sa stotožnili s novým systémom dobre. Škoda inkasovaného gólu, v tom čase sme hrali dobre. Vyrovnali sme, súper mal dobré príležitosti, ktoré sme ustáli a bod je spravodlivý."