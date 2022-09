Ružomberok si doma poradil so Skalicou, jeden gól rozhodcovia neuznali

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Do zápasu sme išli so zámerom súpera pressovať, lebo ihrisko nebolo dobré. Predpokladali sme, že mužstvo Skalice bude mať problém s rozohrávkou. Chceli sme zamedziť, aby kreatívni, vrchní hráči Skalice nemali loptu na zemi. Chceli sme dať gól do 10. minúty, čo sa nepodarilo. Napokon sme si pomohli štandardkou a šli sme do vedenia. Naša obrana hrala veľmi dobre, organizovane.

Chalani sa dobre posúvali a tým pádom Skalica nemala nejaké šance. Až v závere strely, ktoré Ivo Krajčírik dobre pochytal. Som veľmi rád, že po dlhšej prestávke sme vyhrali s ťažkým súperom, ktorý ťahal peknú sériu bez prehry. Tiež ma teší, že sa gólovo presadil Adam Tučný, vieme, že je to talent, že má dobrú ľavačku. Po neuznanom góle sa zdravo naštval."

Juraj Jarábek, tréner Skalice: "Keď som videl ihrisko, tak som sa prežehnal, lebo bolo mi známe, že Ružomberok je veľmi dobre fyzicky pripravený, či už postavami, a takisto tréningovým procesom. To sa aj potvrdilo. Moje mužstvo dobre vstúpilo do zápasu a dvadsať minút sme domácich do ničoho nepustili. Potom sa udialo to, čoho som sa obával, že dostaneme gól zo štandardky.

Možná taká náhodná situácia, nejaký súboj na zadnej žrdi, hráč strieľal na bránu a Regáli bol tam, kde mal byť. Cez polčas som musel vstúpiť do zápasu striedaniami, lebo nebol som spokojný s niektorými hráčmi. V druhej polke sa to zlepšilo, boli sme kombinačnejší. Na Tučného sme sa pripravovali, napriek tomu nám dal dva góly, keď prvý mu neuznali. Ku cti nám slúži, že sme stretnutie chceli aspoň zdramatizovať a v závere tam boli i dve gólové strely."