Slovenskí mladíci otočili takmer prehraný zápas. Kentoša mrzia len dva zápasy

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili v utorňajšom prípravnom stretnutí v Senci nad Rumunmi 4:3, čím oficiálne ukončili sezónu 2021/2022 aj v reprezentácii.

Slováci prehrávali v úvode druhého polčasu už 1:3, ale dokázali zvrátiť stav. Adam Tučný otvoril skóre v 17. minúte, Matúš Vojtko v 53. minúte z pokutového kopu znížil stav na 2:3.

V 80. a 83. minúte Matúš Kelemen s Adriánom Kaprálikom otočili skóre a zariadili triumf domáceho mužstva.



"Môžem vysloviť spokojnosť so zápasom. Chceli sme si vyskúšať nové rozostavenie v ofenzíve a dobre nám to fungovalo, pretože sme boli oveľa silnejší na lopte ako v predchádzajúcich dueloch. To bol jeden z cieľov.