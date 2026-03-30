Priekupníci núkajú lístky zadarmo. Zápas v Bratislave bol na hrane, SFZ reaguje

Malo to byť futbalové vyvrcholenie, večer plný emócií a nádeje. Vypredané Tehelné pole sa malo stať dejiskom finále baráže o postup na MS vo futbale 2026.
Namiesto eufórie však prichádza vytriezvenie. Slovenskí fanúšikovia v utorok (o 20.45, vysiela Sport 1) uvidia „len“ prípravný zápas s Rumunskom – a aj ten bol ešte pred pár hodinami vážne ohrozený.
Dôvodom boli zdravotné problémy trénera Rumunska Mircea Lucescu, ktorý bol v nedeľu ráno urgentne prevezený do nemocnice po tom, čo mu prišlo nevoľno na sústredení v Mogoșoaie. Hoci jeho stav je podľa posledných informácií stabilizovaný a tréner sa cíti lepšie, zostáva hospitalizovaný na ďalšie vyšetrenia.
Práve táto situácia spustila sériu intenzívnych rokovaní.
Komerčné záväzky
„Včera prebiehala intenzívna komunikácia o prípadnom preložení utorkového zápasu s Rumunskou futbalovou federáciou aj so zástupcami UEFA. Oba tímy však majú komerčné záväzky voči UEFA, jej partnerom, vysielateľom ako aj voči svojim vlastným partnerom."
"Aj vzhľadom na vysoký počet už predaných vstupeniek a taktiež aj k zazmluvneným ako aj už vynaloženým nákladom na uskutočnenie zápasu sa všetky strany napokon zhodli, že sa uskutoční podľa plánu,“ vysvetlil hovorca slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný.
Podľa rumunského portálu digisport.ro sa Rumunská futbalová federácia pokúsila duel odložiť a kontaktovala aj UEFA. Európsky orgán to však odmietol, keďže slovenská strana trvala na odohraní zápasu v pôvodnom termíne.
Bez trénera
Rumuni sa pokúsili riešiť situáciu aj logisticky. Podľa reportéra Digi Sport Andreia Stroeho chcel národný tím zrušiť pôvodný let (nedeľa o 18:30) a odletieť až v pondelok. Keďže však jediný dostupný letový koridor bol v príliš neskorom čase, „Trikolóra“ napokon odletela podľa pôvodného plánu.
Isté je, že Lucescu v Bratislave chýbať bude. Tréner sa síce po stabilizovaní v nemocnici chcel vrátiť k tímu a okamžite odcestovať na Slovensko, no lekári ho presvedčili, že by to bolo príliš rizikové. Rumunov tak povedie z lavičky jeho asistent Jerry Gane. Zápas so Slovenskom bude zároveň posledným v ére Mirceu Lucesca.
„Hneď ako táto krízová situácia nastala, zvažovali sme aj odklad zápasu. Komunikovali sme s kolegami zo Slovenska aj s UEFA. Všetko záviselo od zdravotného stavu pána Lucesca. Zápas sa však odohrá v plánovanom čase. Bol to len pracovný scenár, najmä preto, že hráči cítili napätie, keď boli pri tom, keď sa to stalo,“ uviedol šéf FRF Răzvan Burleanu.
Lístky zadarmo
Zápas, ktorý mal mať príchuť veľkého finále, tak stratil nielen športový význam, ale aj fanúšikovskú atraktivitu.
Vstupenky na marcové barážové zápasy o postup na MS 2026 (semifinále proti Kosovu a následné finále) sa totiž predávali predovšetkým v rámci balíkovej ponuky.
Ak by Slovensko vo štvrtok zdolalo Kosovo, lístky na rozhodujúci duel by mali vysokú hodnotu. Opak je pravdou – ich cena prudko klesla.
Priekupníci, ktorí ich nakúpili v nádeji na zisk, dnes priznávajú sklamanie. Mnohí ponúkajú lístky zadarmo. „Záujem je nulový. Ani zadarmo tam ľudia nechcú ísť,“ priznal jeden z nich, ktorý nechcel byť menovaný.
Viacerí fanúšikovia sa snažia predať vstupenky za polovičnú či dokonca symbolickú cenu.
Koľko ľudí príde?
Slovenský futbalový zväz zatiaľ presnú návštevnosť odhadnúť nevie.
„Na (druhý) zápas s Rumunskom bolo vygenerovaných cca 18 500 vstupeniek, predaj online stále prebieha. Už zakúpené vstupenky možno darovať komukoľvek. Aká bude napokon reálna návšteva na štadióne (vzhľadom na to, že pôjde napokon o priateľský zápas) v tejto chvíli nevieme odhadnúť,“ dodal Čurný.
Tehelné pole tak čaká zvláštny večer. Namiesto boja o svetový šampionát len zápas „o nič“ – a s ním aj otázka, koľko ľudí si napokon nájde cestu na tribúny.