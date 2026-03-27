Mali ho v rukách, prišiel pád: Slováci nezvládli životný duel, Calzona otvoril citlivú tému

Mal to byť večer, ktorý potvrdí smerovanie celého tímu. Namiesto oslavy však prišlo ticho, sklamanie a otázniky.
Slovensko nezvládlo „životný duel“, o ktorom hovoril tréner Francesco Calzona, a po prehre 3:4 v semifinále baráže s Kosovom sa lúči so snom o majstrovstvách sveta.
„Sklamanie moje i celého tímu je obrovské. Nemám však čo chlapcom vytknúť. Išli do poslednej minúty,“ povedal na tlačovej konferencii taliansky tréner.
Slovensko malo v histórii osem pokusov o postup na majstrovstvá sveta, no uspelo iba raz – v roku 2010. Tentoraz nepomohlo ani to, že turnaj sa prvýkrát rozšíri na 48 tímov. Pre Európu je stále k dispozícii len 16 miest a Slováci medzi nimi opäť nebudú.
Zápas, ktorý sa zlomil po prestávke
„Bol to náročný zápas. Presne taký, aký sme očakávali. Až na pár chýb, ktoré súper využil, je ťažké tímu niečo vytknúť. Chlapci išli až do poslednej minúty,“ hodnotil Calzona.
Slováci pritom mali duel dobre rozohraný. Viedli 1:0 a po prvom polčase 2:1. Mali aj hernú prevahu – držanie lopty, strely 20:9, na bránu 8:5. Napriek tomu prehrali.
Rozhodli chyby v defenzíve. Slováci inkasovali po situáciách, keď nechali hráčov Kosova úplne voľných a nezvládli preberanie. Zlyhala komunikácia. Najmä vyrovnávajúci gól na 2:2 bol varovaním – v šestnástke mali prevahu 6:3, no aj tak inkasovali.
„Je to divné. Súper mal päť striel na bránku a dal štyri góly. Niečo nám nefungovalo. Pri druhom inkasovanom góle sme spravili všetko naopak. Po našom rohu sme inkasovali a to sa nám nesmie stávať,“ priznal Calzona.
Kľúčový moment aj sporný zákrok
Za zlomový označil začiatok druhého polčasu.
„Mali sme roh a po brejku sme inkasovali. Zabrzdilo nás to. To sa nám nemôže stávať,“ vysvetľoval tréner.
Zároveň ocenil výkon rozhodcu, no jednu situáciu videl inak.
„Vyzdvihujem aj rozhodcu, ale jediný moment, ktorý by som mu vytkol, bola situácia pred gólom na 2:3. Podľa mňa to nebol faul,“ dodal.
Zápas označil za zvláštny aj z herného pohľadu.
„Divný zápas. Mali sme nejaké šance, dali sme tyčku aj brvno. Skórovali sme trikrát, ale v defenzíve celého tímu sme neboli takí silní ako predtým.“
Chýbajúci lídri
Na otázku, či chýbal kapitán Milan Škriniar, odpovedal otvorene, no obranu úplne nekritizoval.
„Áno, je to dôležitý hráč. Dnes však stopérska trojica Valjent – Obert – Vavro odohrala dobrý zápas. Netreba zabudnúť, proti akým ofenzívnym hráčom Kosova hrali.“
Po zápase priznal aj širší problém.
„Celú Ligu národov aj v kvalifikácii MS 2026 nám chýbali štyria či piati hráči. To si Slovensko v tomto období nemôže dovoliť. Sme veľmi sklamaní – ja aj celý tím – lebo sme si nesplnili sen. Nemaže to však tri a pol roka práce a futbalu, akým sme sa prezentovali.“
Calzonovi končí zmluva po marcovom zápase s Rumunskom. Prezident SFZ Ján Kováčik už avizoval, že si želá jeho pokračovanie.
Samotný tréner svoju budúcnosť nepreceňuje.
Generácia na hrane
„Práca mužstva a trénera sa nehodnotí na základe jedného zápasu a to je dobre. Moja budúcnosť nie je dôležitá. Dôležitejšie je, aby mužstvo bolo živé, hrávalo vyrovnané zápasy so všetkými súpermi,“ povedal.
Slovensko vedie od leta 2022. Na druhej strane stál Franco Foda, ktorý vedie Kosovo od februára 2024 a z 20 zápasov vyhral 12 (úspešnosť viac ako 65 %). Calzona má takmer 54 percent.
Tréner Vladimír Weiss vyhlásil, že Calzona je takmer takticky dokonalý. Slováci však v posledných dvoch zápasoch dostali desať gólov (0:6 Nemecko, 3:4 Kosovo).
„Mužstvo má srdce a dušu. Či už so mnou alebo bezo mňa, to bude správna cesta pre slovenský tím. Reprezentácia je prvoradá,“ zdôraznil.
Calzona otvoril aj citlivú tému.
„Najväčším problémom tohto tímu je, že veľa hráčov už má svoj vek.“
Až šestnásť hráčov aktuálneho kádra má tridsať rokov alebo túto hranicu dosiahne do konca budúceho roka. Veterán číslo jedna Peter Pekarík oslávi v októbri štyridsať. Brankár Martin Dúbravka má tridsaťsedem. Kľúčová je však silná generácia rovesníkov.
Správny moment
Stanislav Lobotka, Milan Škriniar, Ondrej Duda, Matúš Bero či Martin Valjent majú 31 rokov. Denis Vavro má tridsať o mesiac, Lukáš Haraslín dovŕši tridsať v máji, Dávid Hancko a László Bénes budúci rok.
„Teraz je ten správny moment, aby sa začalo pracovať inak s reprezentáciami už od U15. Zväz pozná moje myšlienky, ako by to malo vyzerať. Prišiel čas na zmenu v práci s mladými hráčmi,“ myslí si Calzona.
Aj napriek vypadnutiu cítiť z kabíny podporu trénerovi.
Výborný vzťah
„Nech si ľudia urobia vlastný názor. Za mňa ukázal tvár. Hrali sme dobrý futbal. My sme Slovensko, nemôžeme očakávať, že budeme každý rok na EURO alebo MS. Calzona nám dal systém, podľa mňa by mal pokračovať, ale o tom ja nerozhodujem,“ povedal pre STVR Stanislav Lobotka, ktorý mal proti Kosovu kapitánsku pásku.
Podobne hovoril aj Lukáš Haraslín:
„S trénerom máme všetci hráči výborný vzťah. Odviedol kus roboty, čo bolo vidno aj v zápasoch. Rukopis tu zanechal, ale nie je to otázka na mňa. Ak však bude pokračovať, bude to len dobré.“