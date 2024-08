Piešťanec žiaril proti Brazílii, ale prišiel pád. Ako podnikateľ vybudoval veľkú firmu

BRATISLAVA. Je to jediná partia futbalistov Slovenska, ktorá si vybojovala účasť na olympijských hrách.

"Keby sme hrali v plnej zostave, v akej sme sa na olympiádu kvalifikovali, určite by sme išli ďalej. Hlava mi dodnes neberie, prečo sme rozbili to, čo fungovalo. Po prvý raz v histórii sa dostaneme na olympijské hry a my tam cestujeme s béčkom?" vravel kapitán Juraj Czinege.

Slováci v Sydney 2000 prehrali v skupine s Brazíliou na čele s fenomenálnym Ronaldinhom 1:3 a s Japonskom 1:2.