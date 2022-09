Dve asistencie v deň narodenín. Kreatívneho záložníka si všimol aj Calzona

Následne sa objavil aj v nominácii nového reprezentačného trénera Slovenska Francesca Calzonu na zápasy Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku.

Prestup za rekordnú sumu

„Sústredil som sa na to, aby som čo najskôr zapadol do svojho nového tímu a podával čo najlepšie výkony v klube.

Ale klamal by som, ak by som povedal, že deň-dva pred oznámením nominácie mi neblyslo hlavou, že by bolo skvelé, ak by som dostal pozvánku. Som veľmi rád, že sa tak stalo a teším sa na zraz,“ uviedol pre Sportnet 25-ročný stredopoliar.