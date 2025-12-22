Slováci si udržali pozíciu v rebríčku FIFA. Najlepšia desiatka rovnako bez zmeny

Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Polepšiť si môžu účastníci prebiehajúceho Afrického pohára národov.

Slovensko zostalo v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 45. mieste.

V najlepšej desiatke neprišlo v porovnaní s novembrom k žiadnym zmenám, lídrom sú naďalej úradujúci majstri Európy Španieli.

Polepšiť si môžu účastníci prebiehajúceho Afrického pohára národov, jedenáste Maroko stráca na desiate Chorvátsko necelé tri body. Ďalšie vydanie rebríčka FIFA vyjde 19. januára 2026.

Aktuálny rebríček FIFA

/k 22. decembru 2025/

P.

Krajina

Body

1. (1.)

Španielsko

1877,18

2. (2.)

Argentína

1873,33

3. (3.)

Francúzsko

1870

4. (4.)

Anglicko

1834,12

5. (5.)

Brazília

1760,46

6. (6.)

Portugalsko

1760,38

7. (7.)

Holandsko

1756,27

8. (8.)

Belgicko

1730,71

9. (9.)

Nemecko

1724,15

10. (10.)

Chorvátsko

1716,88

45. (45.)

Slovensko

1485,65

80. (80.)

Kosovo

1308,84

