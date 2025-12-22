Slováci si udržali pozíciu v rebríčku FIFA. Najlepšia desiatka rovnako bez zmeny

Slovensko zostalo v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 45. mieste.
V najlepšej desiatke neprišlo v porovnaní s novembrom k žiadnym zmenám, lídrom sú naďalej úradujúci majstri Európy Španieli.
Polepšiť si môžu účastníci prebiehajúceho Afrického pohára národov, jedenáste Maroko stráca na desiate Chorvátsko necelé tri body. Ďalšie vydanie rebríčka FIFA vyjde 19. januára 2026.
Aktuálny rebríček FIFA
/k 22. decembru 2025/
P.
Krajina
Body
1. (1.)
Španielsko
1877,18
2. (2.)
Argentína
1873,33
3. (3.)
Francúzsko
1870
4. (4.)
Anglicko
1834,12
5. (5.)
Brazília
1760,46
6. (6.)
Portugalsko
1760,38
7. (7.)
Holandsko
1756,27
8. (8.)
Belgicko
1730,71
9. (9.)
Nemecko
1724,15
10. (10.)
Chorvátsko
1716,88
45. (45.)
Slovensko
1485,65
80. (80.)
Kosovo
1308,84