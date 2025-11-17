Najvyššie prehry v dejinách Slovenska: Poltucet inkasovalo už trikrát, dva debakle od Španielov

Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko na EURO 2020 / 2021.
Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko na EURO 2020 / 2021.
Pozrite si najvyššie prehry v histórii samostatnosti Slovenska. S kým slovenskí reprezentanti prehrali a v akom zápase?

BRATISLAVA. Trpký výsledok, ktorý rozhodol o všetkom. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v záverečnom zápase kvalifikácie MS 2026 s Nemeckom 0:6.

Pre zverencov okolo Francesca Calzonu ide o najvyššiu prehru v súťažnom zápase v samostatnosti Slovenska.

Doteraz držala rekord prehra s Argentínou 0:6, no tá sa zrodila v prípravnom zápase v roku 1995.

Tento duel jasne ukázal, aký veľký výkonnostný rozdiel v tom čase existoval medzi slovenským futbalom a absolútnou svetovou špičkou.

Rovnakým výsledkom Slováci prehrali ešte jeden zápas, ktorý však nebol oficiálny. V Spojených arabských emirátoch podľahli v januári 2017 mužstvu Švédska.

V roku 1995 čelili Slováci mužstvu Brazílie, ktorá vtedy patrila k absolútnej špičke svetového futbalu. Favorit potvrdil svoje postavenie a slovenské mužstvo zdolal 5:0.

Rovnakým výsledkom skončil aj zápas v skupine E na európskom šampionáte 2020, ktorý sa hral v Seville. Domáci futbalisti porazili tím Štefana Tarkoviča jednoznačne 5:0 a zabránili tak postupu Slovenska do osemfinále.

Slovenskí futbalisti prehrali výsledkom 0:5 ešte raz. V kvalifikácii na ME v roku 1995 podľahli v Zabrze domácim hráčom Poľska.

K ďalším vysokým porážkam patrí séria výsledkov 0:4. V auguste 2005 prehrali týmto výsledkom Slováci vo Francúzsku v prípravnom zápase.

V októbri 2010 utrpeli nepríjemnú kvalifikačnú prehru 0:4 v Arménsku počas bojov o EURO 2012.

Rovnakým rozdielom sa skončil aj duel s Chorvátskom v septembri 2019 v kvalifikácii na EURO 2020, ktorý sa hral v Trnave.

Táto prehra je momentálne najväčšia, akú Slováci utrpeli na domácom štadióne, spolu s prehrou 1:5 z roku 1999. Vtedy Slováci na Tehelnom poli v Bratislave neuspeli a podľahli Rumunsku v kvalifikácii na EURO 2000.

Rovnakým pomerom 1:5 sa skončil aj duel so Španielskom v Oviede v roku 2015 počas kvalifikácie na EURO 2016, kde domáci hráči s prehľadom potvrdili rolu favorita.

Najväčšie prehry Slovenska v ére samostatnosti

Dátum

Zápas

Výsledok

Miesto konania

22.6.1995

Prípravný

Argentína - Slovensko 6:0

Mendoza

12.1.2017

Neoficiálny

Švédsko - Slovensko 6:0

Abu Zabí

17.11.2025

Kvalifikácia MS

Nemecko - Slovensko 6:0

Lipsko

22.2.1995

Prípravný

Brazília - Slovensko 5:0

Salvador

7.7.1995

Kvalifikácia EURO

Poľsko - Slovensko 5:0

Zabrze

23.7.2021

EURO 2020

Španielsko - Slovensko 5:0

Sevilla

17.8.2005

Prípravný

Francúzsko - Slovensko 4:0

Saint-Denis

8.10.2010

Kvalifikácia EURO

Arménsko - Slovensko 4:0

Jerevan

6.9.2019

Kvalifikácia EURO

Slovensko - Chorvátsko 0:4

Trnava

27.3.1999

Kvalifikácia EURO

Slovensko - Rumunsko 1:5

Bratislava

5.9.2015

Kvalifikácia EURO

Španielsko - Slovensko 5:1

Oviedo

