Najvyššie prehry v dejinách Slovenska: Poltucet inkasovalo už trikrát, dva debakle od Španielov

BRATISLAVA. Trpký výsledok, ktorý rozhodol o všetkom. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v záverečnom zápase kvalifikácie MS 2026 s Nemeckom 0:6.
Pre zverencov okolo Francesca Calzonu ide o najvyššiu prehru v súťažnom zápase v samostatnosti Slovenska.
Doteraz držala rekord prehra s Argentínou 0:6, no tá sa zrodila v prípravnom zápase v roku 1995.
Tento duel jasne ukázal, aký veľký výkonnostný rozdiel v tom čase existoval medzi slovenským futbalom a absolútnou svetovou špičkou.
Rovnakým výsledkom Slováci prehrali ešte jeden zápas, ktorý však nebol oficiálny. V Spojených arabských emirátoch podľahli v januári 2017 mužstvu Švédska.
V roku 1995 čelili Slováci mužstvu Brazílie, ktorá vtedy patrila k absolútnej špičke svetového futbalu. Favorit potvrdil svoje postavenie a slovenské mužstvo zdolal 5:0.
Rovnakým výsledkom skončil aj zápas v skupine E na európskom šampionáte 2020, ktorý sa hral v Seville. Domáci futbalisti porazili tím Štefana Tarkoviča jednoznačne 5:0 a zabránili tak postupu Slovenska do osemfinále.
Slovenskí futbalisti prehrali výsledkom 0:5 ešte raz. V kvalifikácii na ME v roku 1995 podľahli v Zabrze domácim hráčom Poľska.
K ďalším vysokým porážkam patrí séria výsledkov 0:4. V auguste 2005 prehrali týmto výsledkom Slováci vo Francúzsku v prípravnom zápase.
V októbri 2010 utrpeli nepríjemnú kvalifikačnú prehru 0:4 v Arménsku počas bojov o EURO 2012.
Rovnakým rozdielom sa skončil aj duel s Chorvátskom v septembri 2019 v kvalifikácii na EURO 2020, ktorý sa hral v Trnave.
Táto prehra je momentálne najväčšia, akú Slováci utrpeli na domácom štadióne, spolu s prehrou 1:5 z roku 1999. Vtedy Slováci na Tehelnom poli v Bratislave neuspeli a podľahli Rumunsku v kvalifikácii na EURO 2000.
Rovnakým pomerom 1:5 sa skončil aj duel so Španielskom v Oviede v roku 2015 počas kvalifikácie na EURO 2016, kde domáci hráči s prehľadom potvrdili rolu favorita.
Dátum
Zápas
Výsledok
Miesto konania
22.6.1995
Prípravný
Argentína - Slovensko 6:0
Mendoza
12.1.2017
Neoficiálny
Švédsko - Slovensko 6:0
Abu Zabí
17.11.2025
Kvalifikácia MS
Nemecko - Slovensko 6:0
Lipsko
22.2.1995
Prípravný
Brazília - Slovensko 5:0
Salvador
7.7.1995
Kvalifikácia EURO
Poľsko - Slovensko 5:0
Zabrze
23.7.2021
EURO 2020
Španielsko - Slovensko 5:0
Sevilla
17.8.2005
Prípravný
Francúzsko - Slovensko 4:0
Saint-Denis
8.10.2010
Kvalifikácia EURO
Arménsko - Slovensko 4:0
Jerevan
6.9.2019
Kvalifikácia EURO
Slovensko - Chorvátsko 0:4
Trnava
27.3.1999
Kvalifikácia EURO
Slovensko - Rumunsko 1:5
Bratislava
5.9.2015
Kvalifikácia EURO
Španielsko - Slovensko 5:1
Oviedo