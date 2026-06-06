Motor ofenzívy Paraguaja sa zranil. Na svetovom šampionáte vynechá minimálne dva zápasy

Paraguajský futbalový reprezentant Julio Enciso utrpel v prípravnom dueli proti Nikarague (4:0) svalové zranenie.
Stredopoliar Racingu Štrasburg vynechá úvodné dva zápasy juhoamerického tímu na MS proti USA a Turecku.
V prípade priaznivého priebehu rekonvalescencie by však mohol byť k dispozícii na záverečný duel D-skupiny proti Austrálii.
Enciso patrí k motorom ofenzívy Paraguaja, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte po 16-ročnej prestávke.
V juhoamerickej kvalifikácii vsietil dôležité góly pri cenných remízach na pôde Bolívie a Kolumbie, skóroval aj pri domácom víťazstve nad Uruguajom.
V paraguajskom drese sa predstavil i na OH 2024 v Paríži, na ktorých „La Arbirroja“ postúpila do štvrťfinále.