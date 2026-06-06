    Motor ofenzívy Paraguaja sa zranil. Na svetovom šampionáte vynechá minimálne dva zápasy

    Julio Enciso.
    Julio Enciso. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. jún 2026 o 20:18
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    V juhoamerickej kvalifikácii vsietil dôležité góly pri cenných remízach na pôde Bolívie a Kolumbie.

    Paraguajský futbalový reprezentant Julio Enciso utrpel v prípravnom dueli proti Nikarague (4:0) svalové zranenie.

    Stredopoliar Racingu Štrasburg vynechá úvodné dva zápasy juhoamerického tímu na MS proti USA a Turecku.

    V prípade priaznivého priebehu rekonvalescencie by však mohol byť k dispozícii na záverečný duel D-skupiny proti Austrálii.

    Enciso patrí k motorom ofenzívy Paraguaja, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte po 16-ročnej prestávke.

    V juhoamerickej kvalifikácii vsietil dôležité góly pri cenných remízach na pôde Bolívie a Kolumbie, skóroval aj pri domácom víťazstve nad Uruguajom.

    V paraguajskom drese sa predstavil i na OH 2024 v Paríži, na ktorých „La Arbirroja“ postúpila do štvrťfinále.

    Paraguaj - program a výsledky

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ParaguajParaguajPRY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Julio Enciso.
    Julio Enciso.
    Motor ofenzívy Paraguaja sa zranil. Na svetovom šampionáte vynechá minimálne dva zápasy
    dnes 20:18
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