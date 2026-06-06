    Tréner Argentíny priniesol pozitívne správy o Messim pred MS. Nastúpi ešte počas prípravy?

    Lionel Messi počas tréningu Argentíny pred MS.
    Lionel Messi počas tréningu Argentíny pred MS. (Autor: TASR/College Station Eagle via AP)
    TASR|6. jún 2026 o 10:46
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    Obhajcov titulu čakajú pred svetovým šampionátom ešte dva prípravné zápasy.

    Rekonvalescencia futbalovej superhviezdy Lionela Messiho z nedávneho zranenia šľachy na zadnom stehennom svale prebieha dobre.

    Argentínčan by mohol odohrať niekoľko minút v záverečných prípravných stretnutiach proti Hondurasu a Islandu. V piatok to povedal tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni.

    „Leo sa má dobre. Už čiastočne trénuje s tímom a nie oddelene. Je možné, že odohrá niekoľko minút v najbližších zápasoch.

    Má sa lepšie, čo nám dodáva pokoj,“ povedal podľa agentúry AFP 48-ročný kormidelník. Messi sa zranil počas posledného kola americkej MLS pred letnou prestávkou.

    Obhajcov titulu čakajú pred MS ešte dva prípravné zápasy. V sobotu nastúpia proti Hondurasu, v utorok vyzvú Island.

    Program Argentíny na MS vo futbale 2026

    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    Obe stretnutia sa uskutočnia na pôde USA, kde Argentína odohrá všetky zápasy skupinovej fázy šampionátu proti Alžírsku, Rakúsku a Jordánsku.

    Okrem Messiho trápia Scaloniho aj ďalší hráči. Brankár Emiliano Martinez sa zranil pri rozcvičke pred finále Európskej ligy, no mal by sa zotaviť včas do štartu MS.

    Obrancovia Nahuel Molina a Gonzalo Montiel majú natrhnuté svaly a do prípravy už nezasiahnu. S tímom už trénuje stopér Cristian Romero, na rozdiel do Nicolasa Paza, ktorého trápi narazené koleno.

    Do duelu s Hondurasom možno nezasiahnu ani Leandro Paredes a Julian Alvarez, ktorí pricestovali na kemp v Kansase s fyzickými problémami.

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoDZA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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