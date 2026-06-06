Tréner Argentíny priniesol pozitívne správy o Messim pred MS. Nastúpi ešte počas prípravy?

Rekonvalescencia futbalovej superhviezdy Lionela Messiho z nedávneho zranenia šľachy na zadnom stehennom svale prebieha dobre.
Argentínčan by mohol odohrať niekoľko minút v záverečných prípravných stretnutiach proti Hondurasu a Islandu. V piatok to povedal tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni.
„Leo sa má dobre. Už čiastočne trénuje s tímom a nie oddelene. Je možné, že odohrá niekoľko minút v najbližších zápasoch.
Má sa lepšie, čo nám dodáva pokoj,“ povedal podľa agentúry AFP 48-ročný kormidelník. Messi sa zranil počas posledného kola americkej MLS pred letnou prestávkou.
Obhajcov titulu čakajú pred MS ešte dva prípravné zápasy. V sobotu nastúpia proti Hondurasu, v utorok vyzvú Island.
Program Argentíny na MS vo futbale 2026
Obe stretnutia sa uskutočnia na pôde USA, kde Argentína odohrá všetky zápasy skupinovej fázy šampionátu proti Alžírsku, Rakúsku a Jordánsku.
Okrem Messiho trápia Scaloniho aj ďalší hráči. Brankár Emiliano Martinez sa zranil pri rozcvičke pred finále Európskej ligy, no mal by sa zotaviť včas do štartu MS.
Obrancovia Nahuel Molina a Gonzalo Montiel majú natrhnuté svaly a do prípravy už nezasiahnu. S tímom už trénuje stopér Cristian Romero, na rozdiel do Nicolasa Paza, ktorého trápi narazené koleno.
Do duelu s Hondurasom možno nezasiahnu ani Leandro Paredes a Julian Alvarez, ktorí pricestovali na kemp v Kansase s fyzickými problémami.