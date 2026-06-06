    Záhadné zamietnutie víz. Dotklo sa manažéra tímu aj hovorcov iránskej reprezentácie

    Futbalisti Iránu počas tréningu.
    Futbalisti Iránu počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. jún 2026 o 11:31
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    Všetci členovia s národným mužstvom pricestujú v sobotu do Tijuany.

    Spojené štáty americké údajne odmietli udeliť víza na vstup do krajiny dvanástim predstaviteľom Iránskej futbalovej federácie (FFIRI). Informovala o tom iránska tlačová agentúra Tasnim, no FFIRI to zatiaľ nepotvrdila.

    Víza zamietli manažérovi tímu, zástupcom ministerstva zahraničných vecí a bezpečnostného oddelenia i tlačovému hovorcovi reprezentácie.

    Všetci členovia však s národným mužstvom pricestujú v sobotu do Tijuany v Mexiku, kde bude mať Irán tréningovú základňu. O udelenie víz plánujú znova požiadať.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    FFIRI sa v máji rozhodla presunúť svoje zázemie z Tucsonu v Arizone do Tijuany blízko hraníc s Kaliforniou, kde Irán odohrá dva zápasy MS proti Novému Zélandu a Belgicku.

    V G-skupine sa ešte stretnú s Egyptom v Seattli, pripomenula agentúra DPA.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu počas tréningu.
    Futbalisti Iránu počas tréningu.
    Záhadné zamietnutie víz. Dotklo sa manažéra tímu aj hovorcov iránskej reprezentácie
    dnes 11:31
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