    Starostovia kritizovali zákaz, FIFA cúvla. Fanúšikovia si na MS môžu priniesť vodu

    Pohľad na štadión SoFi Stadium v meste Inglewood v štáte Kalifornia.
    Pohľad na štadión SoFi Stadium v meste Inglewood v štáte Kalifornia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. jún 2026 o 10:00
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    Naďalej však zostávajú zakázané fľaše vyrobené z tvrdého plastu.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zmenila pravidlá týkajúce sa zákazu pre fanúšikov nosiť si na štadióny nadchádzajúcich majstrovstiev sveta (11. júna - 19. júla) fľaše s vodou.

    Po vlne kritiky si návštevníci v USA a Kanade budú môcť vziať so sebou jednu fľašu.

    „Všetci fanúšikovia si budú môcť priniesť jednu uzavretú plastovú fľašu s objemom 590 ml,“ vyjadril sa vo videu na sociálnych sieťach prevádzkový riaditeľ FIFA Heimo Schirgi.

    Naďalej však zostávajú zakázané fľaše vyrobené z tvrdého plastu a znovunaplniteľné poháre bez vrchnáka.

    Pôvodný zákaz FIFA odôvodňovala bezpečnostnými dôvodmi. Proti tomuto kroku sa však spustila kritika.

    Starostka Toronta, ktoré hostí šesť zápasov šampionátu, Olivia Chowová označila tento krok za pokus o zárobok zo strany organizátora. Starosta New Yorku, kde sa uskutoční finále MS, Zohran Mamdani prezradil, že ho teší zmena tohto pravidla.

    „Nikto by sa nemal báť problémov s hydratáciou. Najmä fanúšikovia, ktorí čakajú hodiny pred stretnutím v extrémnych horúčavách,“ citovala 34-ročného Mamdaniho agentúra DPA.

    Zatiaľ nebolo potvrdené, či sa zmena pravidiel týka aj tretej organizátorskej krajiny Mexika. V krátkom zverejnenom videu sa štadióny v Mexico City, Guadalajare a Monterrey nespomínajú.

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