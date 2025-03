Verí, že jeho čas ešte príde a umlčí neprajníkov. Polievku chválil za gól aj komentátor

"Máme neskutočných fanúšikov a verí mi aj tréner. Je to pre mňa motivácia, aby som mu splatil dôveru. Teší ma, že sa mi to darí," doplnil.

Mohlo to byť o ešte lepšie, keď si spomeniem na všetky tie príležitosti a žrde, ale to je normálne, má to asi každý útočník alebo ofenzívny hráč," povedal Mráz počas brífingu pred zápasmi proti Slovinsku.

Polievka, o ktorého mal v minulosti záujem Slovan Bratislava, nefiguruje v aktuálnej nominácii Slovenska, ale na situáciu sa pozerá reálne.

"Uvedomujem si, že moja forma nie je reprezentačná. Nebudeme si klamať, teraz to proste nie je ono. Je pravda, že som v kontakte s realizačným tímom a je na trénerovi, koho si vyberie.

Možno by som nebol prvý, kto by prišiel do tímu mimo formy. Verím však, že môj čas ešte príde. Dostanem sa do formy a umlčím neprajníkov. Vždy, keď som reprezentoval, nechal som na ihrisku všetko," povedal pre Sportnet.