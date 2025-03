Strelil gól, ľudia mu nadávajú. Nemám formu, no nikomu som neublížil, odkazuje Polievka

Hovorilo sa o jeho prestupe do Slovana Bratislava či ďalekej Ázie. Talianska Brescia vraj za neho núkala vyše milión eur. RÓBERT POLIEVKA (28) si to však nakoniec namieril do maďarského klubu MTK Budapešť.

Trvalo vám to osemnásť zápasov, no konečne ste v lige skórovali na pôde Zalaegerszegu a v 91. minúte ste vyrovnali na 1:1. Aké pocity prežívate?

Ľudia sa ma na to často pýtajú, aby som to porovnal. Maďarská liga sa mi zdá byť technickejšia, je tu viac kvalitnejších hráčov.

Tréner Francesco Calzona sa vyjadril, že vás stále sleduje. Vnímate to ako extra motiváciu? Uvažujete nad návratom do reprezentačného mužstva?

Poviem úprimne, momentálne to nevidím reálne. Uvedomujem si, že moja forma nie je reprezentačná. Nebudeme si klamať, teraz to proste nie je ono.

Je pravda, že som v kontakte s realizačným tímom a je na trénerovi, koho si vyberie. Možno by som nebol prvý, ktorý by prišiel do tímu mimo formy. Verím však, že môj čas ešte príde. Dostanem sa do formy a umlčím neprajníkov.