Záhoráci na východe prekvapili. Michalovce nestačili na Senicu

Fortuna liga 2021/2022 - 22. kolo

MICHALOVCE. Futbalisti FK Senica zvíťazili v 22. kole Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:0.

Jediný gól zápasu streli v 13. minúte grécky útočník Ioannis Niarchos z pokutového kopu.

Pre Michalovce to bola tretia prehra za sebou v jarnej časti, Senica získala prvé body po dvoch neúspechoch v predošlých zápasoch.

Obe mužstvá vstúpili do kalendárneho roka 2022 s cieľom vybojovať si postup do prvej šestky, no v úvodných dvoch zápasoch nezískali ani bod.