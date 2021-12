Nedávno musel skákať bosý z horiaceho domu. Gamboš odlieta do zámoria

S vedením klubu sa dohodol na ukončení zmluvy k 31. decembru, pričom pôvodne mu kontrakt platil až do leta 2023. Informoval o tom web fortunaligistu.

"Prešiel som si to s majiteľom a trénerom a tí zdieľali rovnaký názor ako ja. Martin nám v tíme bude určite chýbať. Ale v živote sú aj iné hodnoty, ako len zamestnanie, v tomto prípade futbalové. Stále hovorím, že všetko je o ľuďoch, hľadaní riešení a kompromisoch. Paradoxne, od tohto momentu začal Martin ešte viac na ihrisku rásť, hral s chuťou a veľmi dobre," poznamenal na margo hráčovho odchodu.

Gamboš začiatkom mesiaca prežil mimoriadne nepríjemnú udalosť, keď sa v noci prebudil s priateľkou v horiacom dome. Život si zachránili iba tak, že museli vyskočiť z okna.

Boli vtedy na návšteve u partnerkinej rodiny, požiar vyvolal zrejme skrat elektriny.

"Je to chalan, ktorý má nielen kvalitu, ale aj veľký charakter. Za celý klub mu želáme, aby sa mu darilo nielen na športovom poli, ale aj v súkromí. Pred príchodom do ViOn-u to nemal jednoduché po športovej stránke a za posledné dni si toho prešiel dosť aj v súkromí, bol tvrdo skúšaný. Zaslúži si zažiť už aj opačnú stránku. Držíme mu palce," uzavrel k hráčovmu odchodu Ondrejka.