Slovenskí futbalisti v lete odohrajú dva zápasy. Premiérovo aj v Dunajskej Strede

Slovenskí futbalisti absolvujú v júni prípravné zápasy s Maltou a Čiernou Horou.
Proti ostrovnému súperovi nastúpia 1. júna o 18.00 v Dunajskej Strede, balkánska reprezentácia čaká na „sokolov“ o štyri dni neskôr v Košiciach (18.30 h). Slovenský futbalový zväz (SFZ) o tom informoval na webstránke futbalsfz.sk.
Slováci nezvládli marcovú baráž o postup na MS v USA, Mexiku a Kanade, keď nestačili 3:4 na Kosovo.
V júni ich tak čaká príprava pred jesennými duelmi v Lige národov a novým cyklom, ktorý vyvrcholí ME 2028 v Anglicku, Írsku, Škótsku a Walese. V C-divízii LN si zmerajú sily s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom, žreb kvalifikácie na ME sa uskutoční 6. decembra v Belfaste.
„Do rokovaní s možnými partnermi o prípravných zápasoch v júni sme vstúpili ešte pred marcovým asociačným termínom,“ povedala riaditeľka medzinárodného úseku SFZ Lenka Gazdíková.
Aj preto sa riešili dva možné scenáre – postupový na MS 2026 a nepostupový. Pri tom prvom mal byť medzištátny zápas súčasťou sústredenia mužstva v Rakúsku, takže aj dejiskom stretnutia mal byť niektorý z tamojších štadiónov. Potom by sa pred odletom do Severnej Ameriky odohral druhý zápas, dejiskom by bolo niektoré mesto na západnom Slovensku.
Proti Malte nastúpia Slováci jedenásty raz a premiérovo od novembra 2021, kedy triumfovali na pôde súpera 6:0 v kvalifikácii o MS. Pre „sokolov“ to bol ôsmy triumf, dvakrát so súperom remizovali.
V Dunajskej Strede sa predstavia premiérovo. „Vzhľadom na okolnosti sme boli korektní aj voči partnerom a keďže reprezentácia Malty hrá v asociačnom termíne druhý zápas s Maďarskom, riešila dejisko nášho vzájomného stretnutia s podmienkou absolvovať ho v rámci štadiónov na západnom Slovensku,“ povedala Gazdíková.
Do úvahy prichádzalo niekoľko možností – Trnava, Nitra, Trenčín, Dunajská Streda – organizátori vyhodnotili všetky okolnosti a zvolili MOL Arénu, s čím bez problémov súhlasila aj druhá strana, teda Malta. Tá má za sebou neúspešnú baráž o postup do C-divízie Ligy národov proti Luxembursku.
S Čiernohorcami absolvuje Slovensko tretí duel, naposledy sa predstavilo v Podgorici v rámci prípravy v novembri 2022 (2:2). S týmto súperom neabsolvovalo ostrý zápas, premiérový v Senci vyhralo 2:0.
Stretnutie na jeseň 2022 bolo jedným z prvých pod vedením trénera Francesca Calzonu, ktorý momentálne rokuje o pokračovaní na slovenskej lavičke a podľa medializovaných informácií je jediným kandidátom.
„Pri voľbe dejiska stretnutia s Čiernou Horou sme radi vybrali košickú KFA. Je v záujme slovenského futbalu, aby reprezentačné mužstvo malo svoj osvedčený domov aj na východnom Slovensku. Košická aréna sa už dvakrát ukázala ako správna voľba, preto sme neváhali s určením tohto dejiska aj na júnové duely,“ dodala Gazdíková.
Čierna Hora skončila v kvalifikácii na MS v L-skupine na predposlednej piatej priečke a v marci hrala prípravné zápasy proti Andorre (2:0) a Slovinsku (2:3).
Spoločným heslom organizátorov pre oba júnové medzištátne zápasy je „Školy a rodiny na repre“. Pre oba zápasy sú pripravené cenovo mimoriadne zvýhodnené balíčky pre školské výpravy a rodiny.
Deti zo základných a stredných škôl dostanú možnosť návštevy stretnutia za symbolické vstupné, pre pedagógov budú stanovené samostatné podmienky. Rovnako rodiny získajú skupinovú zľav.