Mladí Slováci zakončili neúspešnú kvalifikáciu. Od Maďarov dostali štyri góly

Slovenskí futbalisti do 19 rokov (Autor: SFZ)
TASR|31. mar 2026 o 17:08
ShareTweet0

V troch zápasoch nezískali ani bod.

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

Maďarsko - Slovensko 4:2 (1:1)

Góly: 13. a 62. Mondovics, 56. Bodnár, 74. Szép - 7. Blaško, 88. Kováčik

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzvareli svoje pôsobenie na turnaji druhej fázy kvalifikácie ME v talianskej Cosenze prehrou s Maďarskom 2:4 v zápase 6. skupiny.

Oba tímy mali už pred stretnutím istotu, že na šampionát nepostúpia.

Zverenci trénera Juraja Ančica tak na turnaji nezískali ani bod. Miestenku na šampionát si zaistili iba víťazi každej zo siedmich štvorčlenných skupín.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Mladí Slováci zakončili neúspešnú kvalifikáciu. Od Maďarov dostali štyri góly