Mladí Slováci zakončili neúspešnú kvalifikáciu. Od Maďarov dostali štyri góly

Druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
Maďarsko - Slovensko 4:2 (1:1)
Góly: 13. a 62. Mondovics, 56. Bodnár, 74. Szép - 7. Blaško, 88. Kováčik
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzvareli svoje pôsobenie na turnaji druhej fázy kvalifikácie ME v talianskej Cosenze prehrou s Maďarskom 2:4 v zápase 6. skupiny.
Oba tímy mali už pred stretnutím istotu, že na šampionát nepostúpia.
Zverenci trénera Juraja Ančica tak na turnaji nezískali ani bod. Miestenku na šampionát si zaistili iba víťazi každej zo siedmich štvorčlenných skupín.