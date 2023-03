Straka bavil bonmotmi, smiech ho môže prejsť. Liptáci nevzdávajú boj o záchranu

Dlhodobo posledný Liptovský Mikuláš a momentálne predposledný AS Trenčín majú veľa spoločné.

Trenčín vložil pred sezónou dôveru do Nemca Petra Hyballu. Ligu, ktorá sa začala uprostred júla, opustil ešte pred koncom mesiaca. Vydržal len dve kolá, dnes vedie druholigový holandský NAC Breda.

„Vzhľadom na to, v akej situácii, psychologickom stave a letargii sa nachádza klub a kabína, hľadali sme trénera, ktorý by spĺňal motivačno-skúsenostné kritériá. Myslím si, že pán František Straka je persóna, ktorá môže výrazne napomôcť pri mentálnom nastavení mužstva,“ uviedol k zmene generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.

Časté zmeny trénerov nie sú na Sihoti nezvyčajné. A to hlavne v posledných rokoch.