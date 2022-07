Hyballova spoveď: Som človek, pre ktorého je najdôležitejšia sloboda

Prvá trénerská zmena v novom ročníku futbalovej Fortuna ligy nastala už po druhom kole. PETER HYBALLA po vzájomnej dohode končí na lavičke AS Trenčín.

„Necítil som sa šťastný. Preto som v Trenčíne skončil. Nemá to nič spoločné s klubom ani s hráčmi, je to niečo vo mne.

Nebolo to ľahké rozhodnutie a viedol som vnútorný boj, čo s tým. Hovoril som si: Peter, vydrž do novembra či aspoň do októbra.