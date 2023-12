Djuričin oslávil ligový návrat gólom, pre Trnavu bol podľa trénera veľmi nápomocný

"Bola to naša tradičná akcia, lopta putovala na stranu a odtiaľ prišiel dobrý center. Tréner nám v polčase povedal, že to musíme skúsiť a aj sme tak skórovali.

"Povedal som si, že ak sa dostanem do šance, vystrelím. Z gólu sa teším o to viac, že prišiel po dlhom čase, mal som pri ňom aj šťastie. Som rád, že som pomohol tímu," uviedol Djuričin, ktorý nastúpil v lige naposledy v auguste.

Odvtedy pre zdravotné problémy dlho nehral, už sa však znova hlási o slovo.

"Mám za sebou tri mesiace, v ktorých som hlavne veľa behal. Zápas je však vždy iný. Cítim sa dobre, ale je tu aj útočník Mišo Ďuriš, ktorý tiež robí veľmi dobrú prácu. Keď prídem na ihrisko napr. v 75. minúte, musím byť pripravený," dodal Djuričin.

Kouč andelov má radosť, že má k dispozícii opäť ďalšieho kvalitného útočníka. "Toto je Marco, ešte nie je fyzicky dotrénovaný, ale keď kopne do lopty, často to končí v sieti. Vidíme to aj na tréningu. Toto je on, je to strelec.