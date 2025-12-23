Futbalista za milión? Stratený prípad, tvrdia o Slovákovi. Klub sa ho nemieni zbaviť

Experti ho zatracujú, klub sa ho zastáva.
„Z môjho pohľadu je to stratený prípad a peniaze vynaložené nadarmo," tvrdí o slovenskom útočníkovi vo farbách Rapidu Bukurešť Timotejovi Jamborovi Marius Sumudica, bývalý tréner tohto rumunského klubu.
„Nechceme sa ho vzdať. Je to dôležitý hráč a dúfam, že sa dokáže zlepšiť,“ zastal sa mladého Slováka prezident Rapidu Victor Angelescu, ktorý ho neplánuje po jesennej časti predať.
Jambor prestúpil do Rumunska v lete 2024. Žilina za neho zinkasovala milión eur, no útočník zatiaľ nezanechal dobrý dojem.
Žilina mu podala pomocnú ruku
Za Rapid odohral doposiaľ dvadsať ligových zápasov v dvoch ročníkoch, v ktorých ešte neskóroval. Presadil sa len raz, a to v prvom kole Rumunského pohára v októbri tohto roka.
„Futbalista za milión eur potreboval na svoj prvý gól v Rumunsku 18 zápasov!" opísal Jamborov premiérový presný zásah denník Gazeta Sporturilor.
Vo vlaňajšej sezóne sa mu snažili pomôcť aj v Žiline, najmä pre európsky šampionát do 21 rokov. Na Slovensku strávil druhú polovicu ročníka na hosťovaní, no opäť neoslnil.
„Verili sme, že si hosťovaním pomôžeme vzájomne. Očakávania, ktoré sme mali, nevyšli," tvrdil športový manažér MŠK Karol Belaník.
Je veľký zásah do rozpočtu, kritizuje tréner
Jambor strávil v tomto ročníku na trávniku len dvesto minút v rumunskej lige. Do duelov nastupuje väčšinou z lavičky, pričom sa na ihrisku ani len nedostáva do gólových príležitostí.
„Jambor, ktorý stále opakoval, že nedostal šancu, z môjho pohľadu nemá na Rapid. Dať milión za Jambora je veľký zásah do tímového rozpočtu," kritizoval ho najnovšie Marius Sumudica, bývalý tréner Rapidu pre portál Fanatik.ro.
Súčasný kouč sa ho však zastáva. „Je to hráč, ktorý zo seba vydá všetko na tréningoch aj v zápasoch,“ povedal tréner Rapidu Costel Galca.
Prezident Rapidu Bukurešť s ním počíta.
„Nemyslím si, že je v tejto chvíli musíme riešiť, či Jambor odíde. Máme len dvoch útočníkov. V kádri potrebujete dovedna minimálne troch útočníkov, pričom Jambor pristupuje k tréningom veľmi dobre," priznal Angelescu.
Na gól potrebuje toľko minút ako Haaland
So strieľaním gólov nemá problém iný bývalý hráč Žiliny. Samuel Mráz sa posledné leto upísal na dva roky švajčiarskej Ženeve, kde doposiaľ skóroval šesťkrát v 16 ligových zápasoch.
Na prvý pohľad nejde o ohurujúce čísla, no treba pripomenúť, že Mráz sa stal žolíkom z lavičky. Na jeden presný zásah mu v priemere stačí 78 minút, čo je zďaleka najlepší priemer spomedzi všetkých útočníkov v švajčiarskej najvyššej súťaži.
Rovnaký čas potrebuje na gól napríklad Erling Haaland v drese Manchester City v Premier League.
V uplynulom ročníku sa stal Mráz osobnosťou poľského Lublinu, ktorému pomohol dostať sa do najvyššej súťaže. V nej neskôr strelil 16 gólov. Klub sa ho snažil všemožne udržať.
Odmietol lukratívnu ponuku
„Dali sme mu veľmi štedrú ponuku. Nadštandardnú pre Ekstraklasu. Chcel si ale zahrať vo Švajčiarsku. Ženeva hrala kvalifikáciu do Ligy majstrov," priznal majiteľ Motoru Zbigniew Jakubas pre Radio Zet.
„Na stole mal dobrú ponuku. Snažili sme sa ho udržať peniazmi, no narazili sme do steny. Nerozišli sme sa ale v zlom,", poznamenal športový riaditeľ Motoru Pawel Golański.
V úvode tohto ročníka bol Mráz súčasťou základnej zostavy Ženevy, ktorá hrala na dvoch hrotových útočníkov vo formácii 4-4-2.
„Slovenský útočník zrejme ďalej o svojej kvalite nepresvedčil," informuje švajčiarsky Blick. V skutočnosti mal Mráz prísť o miesto v základe pre zranenie, ktoré ho pribrzdilo v auguste. Napriek tomu je Slovák gólový, aj keď len z lavičky.
Boženík je v číslach najhorší
Gólový zatiaľ nie je Róbert Boženík, ktorý v lete posilnil druholigový anglický Stoke City. V doposiaľ osemnástich zápasoch neskóroval ani raz, pričom odohral už viac než sedemsto minút.
„Zvyká sa. Želám si, aby skóroval, ale ešte viac chcem, aby bol na ihrisku istý. To príde časom. Aj góly prídu," tvrdil začiatkom októbra tréner Stoke City Mark Robins.
Kouč sa gólu od slovenského útočníka stále nedočkal. Britský klub je v tabuľke v anglickej Championship na 8. mieste, pričom spomedzi prvej polovice mužstiev v súťaži strelil druhý najmenší počet gólov (28).
Boženík sa dostal v tejto sezóne k pätnástim zakončeniam, z ktorých len štyri smerovali na bránky súperov. Ani jedna neskončila v sieti.
Podľa špecializovaného portálu SofaScore je slovenský útočník v tejto sezóne najhoršie hodnoteným hráčom Stoke City (6,34).
Zo Slováka sa môže stať klenot
Oveľa lepšie je hodnotený medzi svojimi spoluhráčmi Adrián Kaprálik. Podľa dát SofaScore mu v tíme Holstein Kiel patrí 6. priečka (6,86).
V druhej nemeckej Bundeslige odohral bývalý Žilinčan štrnásť zápasov, z ktorých len raz nastúpil do hry z lavičky. Stal sa pevnou súčasťou základnej zostavy trénera Marcela Rappa.
„Sledovali sme Adriána tri roky," priznal kouč Kielu, ktorému sa na Kaprálikovi páči individuálna kvalita v súbojoch jeden na jedného. Takisto jeho rýchlosť a intenzita hry.
„Javí sa ako šťastný nález," opisujú ho nemeckí novinári z periodika Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Doposiaľ Kaprálik skóroval v Nemecku len dvakrát, na jeden gól aj prihral.
Napriek tomu si jeho výkony členovia klubu a novinári pochvaľujú, Žilina za jeho predaj v lete zinkasovala 1,5 milióna eur.
„Je to dobrý pomer ceny a kvality. Myslím si, že Kaprálikova trhová hodnota sa výrazne zvýši. Takže by mohol byť klenot, ktorý Holstein objavil," priznal pre Sportnet nemecký novinár Matthias Hermann.