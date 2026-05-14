VIDEO: Rusnák skóroval pri výhre Seattle, v gólovej prestrelke sa zaskvel Messi

Slovenský futbalista Albert Rusnák sa v noci na štvrtok podieľal jedným gólom na víťazstve Seattlu Sounders nad San Jose Earthquakes 3:2 v zámorskej MLS.
Domáci natiahli sériu bez prehry v lige na deväť zápasov a v tabuľke Západnej konferencie im patrí tretia priečka.
Rusnák vyrovnal skóre na 1:1 v 43. minúte z pokutového kopu, keď strelil loptu do stredu bránky. Bol to jeho tretí presný zásah v desiatich dueloch prebiehajúcej sezóny, na konte má aj tri asistencie.
Zo zápasu odišiel štvrťhodinu pred koncom za stavu 2:2. O víťazstve Seattlu rozhodol v 89. minúte Osaze De Rosario.
VIDEO: Momenty zo zápasu Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes
Vysoké futbalové IQ
Klub zo Seattlu vlani Rusnáka opätovne podpísal ako „Designated Player“ do konca sezóny 2026 s opciou na rok 2027.
V sezóne 2024 zaznamenal 11 gólov a klubový rekord 19 asistencií vo všetkých súťažiach a získal cenu pre najužitočnejšieho hráča Sounders.
V marci 2026 sa stal štvrtým hráčom v histórii klubu, ktorý dosiahol aspoň 39 asistencií vo všetkých súťažiach.
"Snažím sa prispievať k úspechu tímu. Iba keď sa darí tímu, môžu mať podľa mňa aj jednotlivci výbornú sezónu s gólmi a asistenciami," povedal Rusnák pre klubový web pri hodnotení svojej úlohy v mužstve.
Tréner Brian Schmetzer o ňom po predĺžení zmluvy uviedol, že do stredu poľa prináša pokoj, kreativitu a vysoké futbalové IQ.
Cincinnati nestačilo na Inter Miami
V noci na štvrtok nastúpil aj ďalší Slovák v MLS Samuel Gidi, ktorý figuroval v základnej zostave FC Cincinnati v domácom zápase proti Interu Miami.
Hostia vedení Lionelom Messim zvíťazili 5:3. Argentínsky útočník zaznamenal dva góly a asistenciu.
Gidi odohral 60 minút a striedal za nerozhodného stavu 2:2. Cincinnati patrí v tabuľke Východnej konferencie ôsme miesto.